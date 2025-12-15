El Guadalajara es uno de los clubes con mayor peso histórico en el futbol mexicano, pero su último bicampeonato quedó registrado hace varias décadas. La más reciente ocasión en que Chivas levantó dos títulos de Liga de manera consecutiva fue durante la era de los torneos largos, antes de la instauración del formato de torneos cortos.

El Rebaño Sagrado logró su primer bicampeonato en las temporadas 1958-59 y 1959-60, bajo la dirección técnica de Arpad Fekete, dando inicio a la época más dominante del club, conocida como el Campeonísimo. Aquella generación marcó un antes y un después en la historia del futbol nacional por su estilo, regularidad y capacidad competitiva.

Años más tarde, Chivas volvió a repetir la hazaña con otro doblete de Liga en las campañas 1963-64 y 1964-65, ya con Javier de la Torre al mando. Ese segundo bicampeonato confirmó la hegemonía rojiblanca de la época y consolidó al club como uno de los más exitosos del país.

Desde entonces, el futbol mexicano ha visto a otros equipos alcanzar el bicampeonato tanto en torneos largos como en el actual formato corto. Clubes como Toluca, América, Cruz Azul, León, Pumas y Atlas han inscrito su nombre en esa selecta lista, mientras que Guadalajara no ha logrado repetir la proeza en la era moderna.

Así, cada nuevo bicampeonato en la Liga MX reaviva el recuerdo de aquellas gestas históricas del Guadalajara y subraya la deuda pendiente del club: volver a dominar el futbol mexicano de forma consecutiva, algo que no ocurre desde hace más de medio siglo.

SV