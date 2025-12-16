Atlas continúa fortaleciendo su plantel de cara al torneo Clausura 2026 con la incorporación del defensa central argentino Rodrigo Schlegel, quien llega como refuerzo en la zaga defensiva mediante una transferencia definitiva.

El futbolista, nacido el 3 de abril de 1997 en Remedios de Escalada, Argentina, se suma a la institución rojinegra tras una sólida trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Schlegel dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con Racing de Avellaneda, donde debutó en la Primera División Argentina en 2017. Durante su etapa con “La Academia”, el zaguero se consolidó como un elemento confiable en la zaga defensiva y tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección técnica de Diego Cocca, actual entrenador del Atlas FC.

En ese periodo, fue parte fundamental del plantel que conquistó la Superliga Argentina 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019, logros que marcaron un momento importante en su carrera.

Tras su paso por el fútbol argentino, Rodrigo Schlegel continuó su desarrollo profesional en el Orlando City de la MLS, liga en la que acumuló experiencia internacional.

En el conjunto estadounidense, se destacó por su solidez defensiva, liderazgo y regularidad, convirtiéndose en un jugador habitual en las alineaciones. Además, sumó un nuevo título a su palmarés al proclamarse campeón de la Open Cup 2022.

Su llegada se debe a la petición del estratega argentino a la directiva para reforzar la zona defensiva del conjunto rojinegro, esto después de que el equipo fuera uno de los conjuntos con mayor cantidad de goles recibidos en el último año en la Liga MX.

Con su llegada al Atlas, Schlegel aportará experiencia, orden defensivo y carácter al conjunto rojinegro, elementos clave para afrontar los retos del próximo torneo. El futbolista argentino ya se encuentra en la Riviera Maya, integrándose a los trabajos de pretemporada junto a sus nuevos compañeros y declarándose listo de cara al Torneo Clausura 2026.

