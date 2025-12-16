PSG vs Flamengo: Horario y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinenal

La Copa Intercontinental 2025 alcanza su punto culminante con un choque estelar entre PSG vs Flamengo, representantes del futbol europeo y sudamericano tras conquistar sus respectivos torneos continentales.

El certamen organizado por la FIFA, celebra su segunda edición bajo un formato moderno que reúne a los campeones de todas las confederaciones y se celebra en Qatar como país anfitrión.

Así llegan los equipos a la final

Este torneo tomó el lugar del tradicional Mundial de Clubes que se jugaba cada año y adoptó un formato de eliminación directa con solo cuatro encuentros. Bajo este esquema, el campeón de la UEFA Champions League obtiene el pase automático al partido definitivo, motivo por el cual el PSG esperó directamente en la final.

Por su parte, el conjunto brasileño necesitó superar un recorrido más exigente para instalarse en la final del torneo. Flamengo abrió su participación con una victoria por 2-1 ante Cruz Azul en el Derbi de las Américas y, posteriormente, mostró solidez al imponerse 2-0 sobre el Pyramids FC, campeón africano, resultado que le permitió asegurar su lugar en el encuentro decisivo.

El PSG afronta la final con confianza y continuidad competitiva tras su reciente triunfo por 3-2 frente al Metz en la Ligue 1, un resultado que reafirmó el buen momento del equipo en el ámbito local. Bajo la conducción de Luis Enrique, el conjunto parisino ha mostrado una propuesta sólida y ambiciosa, apoyada en su poder ofensivo y en un funcionamiento colectivo cada vez más consolidado.

Con ese impulso, el PSG buscará conquistar por primera vez la Copa Intercontinental e igualar al Real Madrid, actual campeón del certamen, con la intención de sumar un nuevo título internacional a su palmarés y consolidarse como una de las potencias del futbol europeo.

Paris Saint-Germain y Flamengo se enfrentarán en una final que promete un alto nivel de intensidad y espectáculo, con dos estilos de juego contrastantes y planteles de gran jerarquía. Ambos equipos saldrán al campo con el firme objetivo de levantar la Copa Intercontinental 2025 y escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol de clubes.

PSG vs Flamengo: Horario y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinenal

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Ahmad bin Alí, en Qatar, escenario que albergará este esperado duelo internacional. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo del partido a través de la plataforma oficial FIFA+, que ofrecerá cobertura completa del enfrentamiento.

