México ya superó la prueba que, en el papel, era la más complicada de la Fase de Grupos: la victoria contra Corea del Sur, en la segunda jornada de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, le dio al seleccionado anfitrión el primero de 32 boletos que hay por entregar para acceder a la ronda de Dieciseisavos de Final, gracias a los seis puntos que cosecharon y que solo pueden ser igualados por los propios Tigres de Asia si se dan los resultados en la última fecha.

México llega seguro ante República Checa

La escuadra mexicana llegará al partido contra Chequia con la seguridad de tener amarrado el primer lugar gracias a los criterios de desempate*; la FIFA, en el artículo 13 del reglamento del Mundial, establece que la igualdad se romperá, primero, por la "mayor cantidad de puntos obtenidos en el grupo entre los equipos en cuestión" .

El Tri, con tres puntos sobre Corea, tiene la norma a su favor y su nombre ya escrito en una de las llaves de eliminación directa para disputar el partido número 79 del torneo actual , aunque para ese momento aún hay que esperar para conocer al que será el cuarto rival que enfrenten en el torneo, el que saldrá del mejor tercer lugar del Grupo C, E, F, H o I, lugares que hasta este viernes ocupan, de acuerdo con la clasificación de la FIFA, Brasil, Ecuador, Países Bajos, España y Senegal, respectivamente, pero con apenas un juego disputado.

De estas cinco naciones, tras la primera jornada y previo al duelo de Brasil con Haití, el Scratch do Ouro, Países Bajos y España sumaron un punto, dejándolos sin diferencia de goles, pero los neerlandeses, con dos tantos a favor en su compromiso con Japón, son los que se posicionan por encima del resto y como el rival momentáneo de México; aunque con dos partidos por delante, existen amplias posibilidades de que tras la segunda vuelta haya equipos diferentes en el radar del Tri .

Marruecos también tiene un solo punto como Brasil; Curazao e Irak, al igual que Ecuador y Senegal, no han cosechado nada; Japón y Países Bajos están parejos y Túnez tampoco ha ganado; mientras que en el Grupo H, todos tienen un punto, pero Uruguay y Arabia Saudita sí anotaron, caso contrario de La Furia y Cabo Verde, por lo que siguen existiendo escenarios volátiles en cada sector que alterarán el aspecto de la siguiente ronda.

Lo que tiene seguro Javier Aguirre es que, tras enfrentar a Chequia el miércoles 24 de junio en la Ciudad de México, el cuarto partido será el 30 de junio, una vez más en el Coloso de Santa Úrsula, para tratar de regresar al país a la instancia a la que no pudo llegar en Qatar.

*Criterios de desempate para los terceros lugares

Mayor cantidad de puntos en la Fase de Grupos.

Diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles a favor.

Equipo con mejor disciplina (tarjetas amarillas y rojas).

El mejor ubicado en el Ranking FIFA más reciente.

El mejor ubicado en el Ranking FIFA previo al más reciente y en lo sucesivo hasta romper el empate.

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FF