El periodista deportivo César Merlo reveló desde sus redes sociales que Esteban Solari sería el nuevo director técnico de Pumas de la UNAM tras la reciente salida de Efraín Juárez.

"Pumas llegó a un principio de acuerdo con Esteban 'Tano' Solari para que sea su nuevo entrenador", aseguró el periodista desde sus redes; sin embargo, el club universitario no ha desmentido ni confirmado esta información hasta el momento.



X / @CLMerlo

Pumas formalizó el fin de la etapa de Juárez en la dirección técnica. La decisión ocurrió días después de perder la serie por el título contra Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La salida dejó vacante un puesto de alta exigencia, lo que obligó a los altos mandos a explorar las opciones disponibles en el mercado para evitar perder tiempo de cara a la pretemporada.

El principio de acuerdo en el Pedregal

La búsqueda parece haber llegado a su fin rápido. Esteban Solari, según información de César Merlo, sería el elegido por la dirigencia para asumir la responsabilidad del primer equipo tras las recientes negociaciones .

De acuerdo con reportes del periodista deportivo, las partes alcanzaron un principio de acuerdo para que el entrenador argentino tome las riendas de la escuadra de Ciudad Universitaria.

La propuesta convence al timonel sudamericano, quien ya cuenta con experiencia previa en los banquillos del balompié nacional y ve con buenos ojos este reto en su carrera.

Los últimos detalles para el anuncio oficial

A pesar de que el arreglo estaría cerrado entre la directiva y el estratega, todavía quedarían aspectos pendientes para que se pueda plasmar la firma definitiva en el contrato.

El cuerpo técnico del argentino también afina los últimos flecos del acuerdo laboral para asegurar su llegada al equipo del Pedregal junto al nuevo timonel.

La afición universitaria se mantiene a la expectativa de que el club haga el anuncio formal en sus plataformas digitales para iniciar de lleno con la planeación deportiva del próximo certamen.

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FF