FOTOS | Vozinha, la figura de Cabo Verde contra España, tiene nuevo mural y es héroe de su país

Vozinha, el arquero de Cabo Verde, sorprendió al planeta durante su debut en la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El veterano jugador evitó los goles de España con ocho atajadas clave para sellar un empate a cero. Esta hazaña lo transformó en un ídolo indiscutido para su nación, donde ya celebran su destreza bajo los tres palos con un imponente mural callejero .

EL ARQUERO QUE CONQUISTÓ CABO VERDE Y A TODO EL MUNDO ��



Este es el homenaje que recibió Vozinha en su tierra tras la espectacular actuación ante España que les valió el empate en el Mundial



En solo tres días ha conseguido más de 13.6 millones de seguidores en Instagram, UNA… pic.twitter.com/eUQq2SA94b — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 18, 2026

El histórico encuentro correspondió a la primera jornada del Grupo H, un sector de alta exigencia en el torneo. Ante todos los pronósticos adversos, el conjunto africano resistió los constantes embates del poderoso equipo europeo gracias a la figura inquebrantable de su guardameta de 40 años , quien demostró una agilidad propia de un novato bajo presión.

Un muro infranqueable ante la ofensiva europea

Durante los noventa minutos de juego, el arquero exhibió unos reflejos envidiables ante los mejores delanteros del mundo. Los atacantes españoles intentaron abrir el marcador por todas las vías posibles, con remates de larga distancia y jugadas elaboradas en el área, pero chocaron contra una barrera humana que rechazó cada disparo con gran seguridad y aplomo .

Fueron ocho los tiros directos a puerta que el experimentado portero logró desviar, ahogando el grito de celebración de los aficionados rivales en las gradas del estadio. Su impecable desempeño en el campo de juego acaparó las portadas deportivas a nivel global y desató la euforia absoluta de sus compatriotas en el continente africano y en diversas partes del mundo .

El homenaje en las calles de su tierra

La gratitud del pueblo caboverdiano no tardó en manifestarse. Un grupo de talentosos artistas locales decidió inmortalizar la figura del jugador con un mural gigante en su ciudad natal, una obra majestuosa que refleja su enorme relevancia para la historia del deporte de su país, quien debuta de forma hisórica en el torneo internacional de la FIFA.

Esta colorida obra de arte urbano captura a la perfección la mirada concentrada del héroe nacional y sus guantes listos para la acción . Cientos de habitantes se congregan a diario frente a la pintura para tomar fotografías, cantar himnos de apoyo y celebrar el hito deportivo que puso a su bandera en el mapa del fútbol de élite.

El impacto de un empate con sabor a triunfo

Sumar un punto frente a una potencia mundial de esta categoría representa un logro sin precedentes para esta modesta selección. Ahora, el equipo buscará aprovechar este gran impulso anímico para encarar sus próximos compromisos en el torneo internacional con mayor confianza, sabiendo que cuentan con un guardián invencible en su portería para soñar con la clasificación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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