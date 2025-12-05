La emoción por el Mundial 2026 sigue y este fin de semana llegará un momento más que esperado para millones de aficionados. A través de una transmisión EN VIVO se dará la revelación del calendario de partidos, horarios y sedes del Mundial 2026, después del sorteo de la fase de grupos realizado este viernes 5 de diciembre. Aunque la FIFA ya definió los 12 sectores con cuatro selecciones cada uno, la organización reservó para este sábado el anuncio oficial del calendario completo, incluyendo la distribución de los 104 partidos.

El sorteo celebrado este viernes en el Kennedy Center, en Washington D. C., reunió a presidentes, representantes de confederaciones, delegados de selecciones y figuras del espectáculo, como parte de la antesala mundialista. Sin embargo, la definición del camino de cada equipo no estará completa hasta conocer la agenda detallada del torneo, pues los horarios y estadios influyen directamente en la preparación, los traslados y las estrategias deportivas de cada selección.

Cuándo se conocerán los horarios del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la revelación del calendario oficial se realizará este sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), nuevamente desde el Kennedy Center. La presentación estará encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por Leyendas de la FIFA y por delegados de las 42 selecciones ya clasificadas, así como representantes de los equipos que aún aspiran a un lugar mediante el repechaje internacional.

Durante la transmisión, se detallarán los horarios de cada uno de los 104 partidos que conformarán la Copa Mundial 2026, así como las sedes asignadas. Este aspecto es relevante debido a que el torneo abarcará tres países anfitriones y numerosas ciudades, por lo que la distribución de encuentros representa un reto mayor de lo acostumbrado.

Dónde ver EN VIVO la revelación del calendario del Mundial 2026

La FIFA informó que el evento podrá seguirse en vivo a través de sus plataformas oficiales, entre ellas FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

La FIFA adelantó que la versión final del calendario se publicará en marzo, una vez disputado el repechaje y asignados los últimos boletos rumbo al Mundial.

Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, 11:00 horas

Sábado 6 de diciembre, 11:00 horas Sede: Kennedy Center, Washington D. C., Estados Unidos

Kennedy Center, Washington D. C., Estados Unidos Transmisión: FIFA.com

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

