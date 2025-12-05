Este viernes se está llevando a cabo el Sorteo de la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) . En el evento hay personalidades destacables, como la Presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada .

Las dos mandatarias fueron recibidas por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en la alfombra roja.

Publicación de las redes sociales de la jefa de gobierno de la CDMX. X / @ClaraBrugadaM

Personalidades invitadas al sorteo de la FIFA

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo , que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (futbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol) .

En paralelo, habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.

El sorteo contará, además, con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones: Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y el presidente Donald Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aprovechará el evento y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump.

De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción para el mandatario.

Con información de EFE.

