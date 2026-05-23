Faltan muy pocas semanas para que el balón comience a rodar oficialmente en el Mundial 2026, consolidado como el evento deportivo más esperado de este año por millones de fanáticos. Sin embargo, toda la emoción del fútbol internacional viene acompañada de un reto de salud pública sin precedentes para los tres países anfitriones del torneo, quienes ya se preparan para recibir a las multitudes.

La congregación masiva de millones de personas provenientes de todos los rincones del mundo en estadios, hoteles, restaurantes y aeropuertos crea el escenario perfecto para la rápida propagación de enfermedades infecciosas. Por ello, diversos especialistas médicos y autoridades sanitarias urgen a los viajeros internacionales a tomar medidas preventivas inmediatas para proteger su bienestar personal y el entorno comunitario.

Dado que la prevención sanitaria es un tema de seguridad nacional e internacional, alcanzar una cobertura óptima de inmunización resulta vital para evitar que tu viaje soñado termine en una sala de urgencias de un hospital extranjero, lejos de casa.

Sarampión y tosferina: las principales amenazas sanitarias en la región norteamericana

Actualmente, Estados Unidos, Canadá y México enfrentan brotes activos de sarampión, catalogada por la ciencia médica como una de las enfermedades virales más contagiosas de todo el mundo. En lo que va del año, se han reportado más de 13 mil casos confirmados en la región norteamericana, encendiendo de inmediato todas las alertas sanitarias internacionales y locales de cara al torneo.

Además del tema del sarampión, los expertos en infectología señalan un repunte considerable de tosferina en diversas sedes mundialistas que albergarán los partidos más importantes. Ante este complejo panorama clínico, la recomendación oficial de las autoridades es aplicarse los refuerzos necesarios al menos tres o cuatro semanas antes de abordar el avión hacia tu destino final para asegurar la inmunidad.

Lista completa de vacunas y recomendaciones clave para tu viaje mundialista

Para garantizar una estancia completamente segura durante la justa organizada por la FIFA, los infectólogos han detallado las inmunizaciones imprescindibles para cualquier turista que asista a los juegos. Destacan principalmente:

La doble o triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

La vacuna actualizada contra el COVID-19

La dosis anual de influenza y la triple bacteriana (tétanos, difteria y tosferina).

Si planeas hospedarte en hostales compartidos o consumir alimentos en puestos callejeros durante el caluroso verano norteamericano, también debes considerar seriamente una protección médica adicional. Las vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, la fiebre tifoidea y la meningitis por meningococo son altamente sugeridas por los médicos para evitar severas complicaciones gastrointestinales o neurológicas durante tu travesía.

No permitas bajo ninguna circunstancia que un simple descuido médico arruine tu gran experiencia mundialista en Norteamérica junto a miles de aficionados.

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AO