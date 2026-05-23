El rey Mohamed VI de Marruecos indulta a aficionados de Senegal condenados por disturbios en la final de la Copa Africana de Naciones

El rey Mohamed VI de Marruecos concedió este sábado 23 de mayo el indulto a 15 aficionados senegaleses que habían sido condenados a penas de cárcel por los disturbios registrados durante la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), "por consideraciones humanitarias" con motivo de la festividad musulmana del cordero, Aid Al Adha.

A través de esta decisión, el monarca destacó la profundidad de los lazos de amistad, fraternidad y cooperación entre Marruecos y Senegal, según un comunicado del Gabinete Real difundido por la agencia oficial marroquí MAP.

"Esta gracia refleja además la continuidad de los valores fundamentales de la identidad marroquí, entre los cuales destacan la clemencia, la benevolencia, la generosidad y el espíritu de tolerancia", señala el comunicado.

Asimismo, Mohamed VI expresó sus "sinceros deseos" al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, con motivo de la celebración religiosa.

Disturbios en la final de la CAN dejaron detenidos y daños millonarios

Un total de 18 aficionados senegaleses, junto con un ciudadano franco-argelino, fueron detenidos el pasado 18 de enero acusados de vandalismo durante la final de la CAN disputada en Rabat.

Posteriormente, fueron condenados a penas de hasta un año de prisión, sentencia que fue ratificada en abril por el Tribunal de Apelación de la capital marroquí. Tres de los aficionados recuperaron su libertad tras cumplir una condena de tres meses.

Los implicados fueron hallados culpables de delitos como violencia, destrucción de instalaciones deportivas e invasión del terreno de juego durante el encuentro celebrado en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

La Fiscalía marroquí estimó en 4.87 millones de dirhams (unos 451 mil euros) los daños ocasionados en el inmueble deportivo a raíz de los disturbios, desatados después de un polémico penalti marcado contra Senegal —que posteriormente falló Marruecos— en el partido que los Leones del Atlas terminaron perdiendo 1-0 en tiempo extra.

Senegal mantiene disputa deportiva ante el TAS

La polémica jugada provocó que la selección de Senegal abandonara temporalmente el terreno de juego en protesta por la decisión arbitral, mientras parte de su afición generaba disturbios en las gradas.

Aunque Senegal se coronó campeón de África en la cancha, el pasado 17 de marzo la Confederación Africana de Futbol (CAF) le retiró el título y se lo otorgó a Marruecos como sanción por el intento de retirada de los Leones de Teranga.

Ante esta resolución, Senegal presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Marruecos y Senegal refuerzan sus vínculos históricos y religiosos

Marruecos y Senegal mantienen relaciones históricas y estratégicas, además de sólidos vínculos religiosos. Cada año, cientos de peregrinos senegaleses visitan Marruecos para fortalecer sus lazos espirituales con la cofradía Tijaniya, fundada en la ciudad de Fez.

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