Ya nos encontramos a solo 18 días para el Mundial 2026, un torneo que promete hacer historia en Norteamérica. Mientras los aficionados se preparan para la máxima justa de la FIFA, es el momento perfecto para recordar los desenlaces más dramáticos del torneo.

A lo largo de casi un siglo de historia, la Copa del Mundo ha visto coronarse a solo ocho campeones. Sin embargo, llegar a la cima no siempre se logra en el tiempo regular o en la prórroga.

Solo en tres ocasiones, el campeón del mundo se ha definido a través de la tanda de penales. Esta instancia, amada por los espectadores y temida por los jugadores, representa el clímax absoluto de la tensión deportiva.

La presión psicológica de representar a toda una nación recae sobre los hombros de un solo jugador en cada cobro. Esto convierte a los porteros en héroes eternos o a los cobradores en villanos instantáneos.

¿Qué equipos han protagonizado estos momentos, cuándo ocurrieron y cómo se resolvieron? Para aprender algunos datos nuevos, o recordar algo de lo que ya sabes, en esta nota te contamos sobre las tres finales que mantuvieron al planeta entero al borde del asiento hasta el último suspiro.

Estados Unidos 1994: El primer campeón desde los once pasos

El Mundial de Estados Unidos 1994 marcó un antes y un después en la historia del futbol. La gran final enfrentó a dos gigantes históricos: Brasil e Italia, en el imponente Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

El calor sofocante de aquel verano californiano desgastó físicamente a ambas plantillas. Esto contribuyó a la falta de contundencia frente al arco durante el tiempo reglamentario y el alargue.

Tras 120 minutos de un partido sumamente táctico y cerrado, el marcador permaneció inamovible con un 0-0. Fue la primera vez que una final mundialista terminaba sin goles, obligando a la definición por penales.

El desenlace es una de las imágenes más icónicas del deporte. El astro italiano Roberto Baggio, quien había sido la figura indiscutible de su selección, mandó su disparo por encima del travesaño.

Con ese fallo, Brasil se coronó tetracampeón del mundo, ganando la tanda 3-2. La imagen de Baggio cabizbajo contrastó fuertemente con la euforia de figuras brasileñas como Romário y Dunga.

Alemania 2006: La redención italiana y el adiós de Zidane

Doce años después, el drama de los penales regresó en el Mundial de Alemania 2006. El majestuoso Olympiastadion de Berlín fue el escenario donde Italia y Francia empataron 1-1 en el tiempo regular.

El partido es recordado mundialmente por la sorpresiva expulsión de Zinedine Zidane. El capitán francés vio la tarjeta roja en la prórroga tras un polémico cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi.

El mundo entero quedó conmocionado por la acción de Zidane. El astro se despidió del futbol profesional caminando junto al trofeo sin poder tocarlo, una imagen imborrable para el deporte.

Ya en la tanda de penales, la escuadra italiana mostró una precisión envidiable. Anotaron sus cinco cobros, mientras que el francés David Trezeguet estrelló su disparo en el travesaño.

Fabio Grosso fue el encargado de cobrar el último penal, sellando el 5-3 definitivo. Con este resultado, Italia logró su cuarto título mundial, redimiéndose de la amarga derrota sufrida en 1994.

Qatar 2022: La consagración en la mejor final de la historia

La final más reciente definida por esta vía ocurrió en el Mundial de Qatar 2022. El Estadio Lusail fue testigo de un épico empate 3-3 entre Argentina y Francia, considerado por muchos como el mejor partido en la historia.

El dramatismo fue absoluto, ya que los europeos lograron empatar el encuentro en dos ocasiones distintas. Esto forzó primero la prórroga y posteriormente la temida definición por penales.

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizaron un duelo legendario, anotando dos y tres goles respectivamente. Tras una atajada milagrosa de Emiliano "Dibu" Martínez en el último minuto de la prórroga, el título se decidió desde los once pasos.

En la tanda, la figura del portero argentino se agigantó al atajar el cobro de Kingsley Coman. Aurélien Tchouaméni también falló por los franceses, dejando la mesa servida para los sudamericanos.

Gonzalo Montiel cobró el penal decisivo con frialdad, otorgando a Argentina la victoria por 4-2. Este triunfo significó la tercera estrella para la Albiceleste y la consagración definitiva de Messi.

Saber más sobre las finales de la Copa del Mundo en penales

Para entender mejor la rareza y el impacto de estas definiciones, aquí tienes una lista de puntos clave que todo aficionado debe conocer:

Exclusividad histórica: De las 22 finales de Copa del Mundo disputadas hasta la fecha, solo el 13.6% se han decidido por penales.

Protagonistas recurrentes: Italia y Francia son las únicas selecciones que han disputado dos finales definidas por esta vía.

Efectividad sudamericana: Las selecciones de la Conmebol (Brasil y Argentina) tienen un récord perfecto del 100% de efectividad en finales por penales.

El factor mental: En las tres finales mencionadas, el equipo que falló primero en la tanda terminó perdiendo el campeonato.

Conforme nos acercamos al Mundial 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, la emoción crece. Estadios como el Estadio Akron en Guadalajara ya se preparan para recibir la pasión de los aficionados.

El formato expandido a 48 equipos promete más partidos y, estadísticamente, mayores probabilidades de empates en rondas eliminatorias. La tensión estará a flor de piel en cada encuentro de eliminación directa.

¿Veremos una nueva final decidida desde el manchón penal en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey? La historia nos dice que es poco común, pero cuando sucede, el mundo entero se detiene para observar.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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