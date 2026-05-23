El británico George Russell se quedó con la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá 2026 , disputada este sábado en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, luego de contener los ataques de Lando Norris y de su propio compañero de equipo en la Fórmula 1 (F1), Kimi Antonelli, en una prueba que dejó tensión dentro de Mercedes.

Russell aprovechó la pole conseguida el viernes para mantenerse al frente desde el arranque, aunque rápidamente Norris comenzó a presionarlo con el McLaren. El británico buscó en varias ocasiones acercarse para intentar el sobrepaso, pero el piloto de Mercedes defendió la posición durante las vueltas finales y cruzó primero la meta para quedarse con los ocho puntos que entrega la sprint al ganador.

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Así quedaron los otros pilotos además de Checo Pérez

Detrás de ellos, Antonelli protagonizó una intensa pelea con Russell en el inicio de la contienda, durante distintos momentos de la carrera. El italiano intentó atacar a su coequipero en maniobras agresivas que incluso generaron molestia dentro del equipo alemán. Incluso, durante la competencia, Antonelli buscó que Mercedes solicitara una revisión por algunas defensas de Russell, situación que obligó al director de la escudería, Toto Wolff, a intervenir para bajar la tensión entre ambos pilotos.

Norris finalizó en el segundo puesto, mientras que Antonelli cerró el podio en tercer lugar. Oscar Piastri terminó cuarto con el otro McLaren y Ferrari colocó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en quinto y sexto, respectivamente. Max Verstappen concluyó séptimo y el joven Arvid Lindblad sumó el último punto disponible para Racing Bulls.

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez firmó un buen resultado desde su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac. El piloto tapatío arrancó desde la posición 17 y logró firmar el décimo cuarto lugar, quedándose cerca de la zona de puntos en una carrera en la que mostró ritmo y consistencia. Y aunque finalizó la carrera en el puesto 11, fue investigado por un altercado con Liam Lawson, por lo que fue relegado tres lugares.

Resultados carrera sprint del GP de Canadá 2026

George Russell / Mercedes / 8 puntos Lando Norris / McLaren / 7 puntos Kimi Antonelli / Mercedes / 6 puntos Oscar Piastri / McLaren / 5 puntos Charles Leclerc / Ferrari / 4 puntos Lewis Hamilton / Ferrari / 3 puntos Max Verstappen / Red Bull / 2 puntos Arvid Lindblad / RB / 1 punto

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