México volverá a vestir de negro en un Mundial

La Selección Mexicana volverá a lucir un uniforme negro en una Copa del Mundo. El segundo partido del Tricolor en el Mundial de 2026, frente a Corea del Sur en Guadalajara, marcará el estreno oficial de la tercera equipación diseñada por Adidas para la justa mundialista.

El encuentro, programado en el Estadio Guadalajara, tendrá un significado especial no solo por la importancia deportiva que representa disputar el primer partido del equipo tricolor en territorio tapatío dentro de una Copa del Mundo, sino también porque será apenas la segunda ocasión en la historia en que México juegue un partido mundialista con una camiseta predominantemente negra .

La primera vez ocurrió hace 16 años, durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En aquella edición, el equipo dirigido por Javier Aguirre sorprendió al presentarse con un uniforme negro en el partido inaugural del torneo ante la selección anfitriona. Aquel encuentro terminó con un empate 1-1 y quedó grabado en la memoria de los aficionados como el debut de una de las camisetas más recordadas del Tricolor.

Ahora, el conjunto mexicano recuperará ese color para su compromiso frente a Corea del Sur , que además será uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo en Guadalajara. La nueva indumentaria presenta el negro como tono principal y está acompañada de detalles inspirados en la identidad mexicana, así como de elementos en verde, blanco y rojo.

La decisión de que México utilice el uniforme negro ante Corea del Sur no responde a una elección deportiva o comercial del equipo, sino a los lineamientos establecidos por la FIFA para cada partido. El organismo determina las equipaciones que utilizarán las selecciones con el objetivo de garantizar un contraste visual adecuado entre ambos conjuntos, facilitando la identificación de los jugadores tanto para los asistentes al estadio como para las transmisiones de televisión.

Sin embargo, la determinación no ha sido recibida con entusiasmo por todos los aficionados . En Guadalajara, donde el Tricolor disputará su único partido de la fase de grupos, una parte de la afición tapatía expresó su inconformidad en redes sociales al conocer que México no saltará a la cancha con su tradicional camiseta verde.

SV