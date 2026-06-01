Atlas avanza en la renovación de Diego Cocca para el próximo torneo

Tras asegurar un lugar en la liguilla del torneo anterior, el futuro de Diego Cocca al frente de Atlas apunta a mantenerse estable. La directiva rojinegra trabaja en la renovación del entrenador argentino , en una negociación que se encuentra en una etapa avanzada y que podría concretarse en los próximos días.

La continuidad de Cocca se ha convertido en uno de los primeros temas relevantes para la nueva estructura administrativa encabezada por José Miguel Bejos, luego de la entrada de Grupo PRODI en la operación del club.

Aunque todavía no se ha definido públicamente la duración del nuevo contrato, ambas partes mantienen conversaciones encaminadas a extender la relación laboral . La intención del club es dar seguimiento al proyecto deportivo que permitió al equipo finalizar en la sexta posición de la fase regular y obtener su clasificación directa a la liguilla.

La decisión de buscar la permanencia del estratega representa una señal de continuidad dentro de una institución que atraviesa una etapa de cambios en su estructura directiva. En escenarios similares, los movimientos administrativos suelen derivar en modificaciones dentro del cuerpo técnico; sin embargo, la nueva gestión ha optado por mantener el rumbo deportivo establecido durante los últimos torneos.

Cocca vive actualmente su segunda etapa como entrenador de Atlas . Tras su salida del conjunto rojinegro, dirigió a Tigres y posteriormente a la Selección Mexicana. Su regreso al banquillo atlista estuvo acompañado por la intención de reconstruir un proyecto competitivo que volvió a colocar al equipo en la disputa por los puestos de fase final.

El técnico argentino mantiene, además, un lugar destacado en la historia reciente del club tras haber conducido al Atlas al campeonato de Liga conseguido en 2022, logro que puso fin a una larga espera por un título de Primera División.

SV