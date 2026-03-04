El Mundial 2026 está cada vez más cerca de comenzar y promete ser una edición histórica. Por primera vez participarán 48 selecciones, además de que será organizado de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, situación que también hará historia en el evento organizado por la FIFA.

La competencia más importante del futbol internacional se disputa cada cuatro años y reúne a las selecciones que logran superar largos procesos eliminatorios en sus respectivas confederaciones. A lo largo de las décadas, algunos equipos han logrado volverse los protagonistas habituales del torneo, mientras que otros han tenido apariciones menos frecuentes.

Desde que se disputó el primer Mundial en Uruguay en el año de 1930, varias selecciones han podido asistir en numerosas ocasiones. Sin embargo, existe una que sobresale del resto.

¿Cuál es la selección que más veces ha participado en el Mundial?

La Selección de Brasil es el equipo que más veces ha participado en la Copa del Mundo. Además, posee un récord: es la única selección que nunca ha faltado a la justa del futbol intercontinental.

La "Canarinha" ha estado presente en las 22 ediciones disputadas hasta ahora, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. Con su clasificación al Mundial 2026, Brasil extenderá su marca a 23 participaciones consecutivas en la máxima competencia.

Este dominio también es notable en su palmarés, ya que Brasil es la selección con más títulos, con cinco campeonatos obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Durante más de nueve décadas de historia mundialista, EL INFORMADOR ha sido testigo privilegiado de cada capítulo de la Copa del Mundo. Desde la primera edición celebrada en Uruguay en 1930, este medio ha tenido la oportunidad de publicar en sus páginas todas las finales del torneo, relatando a sus lectores los momentos que han marcado la historia del futbol internacional.

La huella de Brasil en los Mundiales publicada en EL INFORMADOR

A lo largo de su historia de 108 años, EL INFORMADOR también ha seguido de cerca el camino de las selecciones que han construido la grandeza del Mundial de futbol. Entre ellas, lógicamente, destaca lo de Brasil. Desde que arrancara el torneo en 1930, las páginas del diario han registrado cada paso de la "Canarinha" en la máxima competencia del futbol.

De esta manera, mientras Brasil presume su histórica presencia en todos los Mundiales, EL INFORMADOR ha atestiguado ese recorrido documentando cada partido, las finales, historias de sus campeones y generaciones de futbolistas que han dejado huella en el torneo más importante del planeta.

Por ejemplo, informó cómo fue que ganó su primera Copa del Mundo y dio cuenta de cómo los registros en marcadores y la volatilidad de la información eran lo más común. "Brasil conquistó hoy el título de campeón mundial de futbol derrotando a Suecia por 5-2. El triunfo impuso por primera vez la supremacía del futbol sudamericano sobre el europeo en un torneo mundial efectuado en suelo jurídico. Los brasileños ganaban por dos a uno al terminar el 1er. tiempo cuando parecieron sentenciar el final del encuentro marcando dos goles después. Al finalizar el partido, hubo cierta duda sobre si el triunfo de Brasil había sido por cinco a dos o cuatro a dos. El empate, Pele consiguió el quinto gol brasileño diez segundos antes del silbato final y el gol fue debidamente registrado en el tablero marcador, pero por la televisión se puso en duda la legitimidad del gol. Más tarde, sin embargo se confirmó oficialmente que el gol había sido válido".

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Para el Mundial de 1970, México fue la sede y la final se jugó en la capital del país, arrojando, otra vez como capeón a los sudamericanos: "Pelé y su Corte se Llevaron la 'Jules Rimet'", dice la publicación del 22 de junio de 1970; la crónica cuenta cómo "El Rey Pelé y su corte, venciendo todos los obstáculos y todos los aguijones, condujeron hoy al Brasil a una brillante victoria sobre Italia por 4-1, para ganar así el Noveno Campeonato Mundial de Futbol, y llevarse definitivamente a Río de Janeiro la preciosa copa 'Jules Rimet'".

ESPECIAL / EL INFORMADOR

La última vez que Brasil fue campeón también fue dado a conocer en EL INFORMADOR. La edición del 1 de julio de 2002 contó que "Los festejos por la quinta corona mundial fueron multitudinarios en casi todas las urbes brasileñas, pero también se celebró en muchas otras ciudades del mundo".

"Finalizado el partido, los aficionados literalmente tomaron las calles y monumentos para inundarlos de amarillo y verde con estruendo de petardos, bocinas, gritos, baterías y baile al tropical ritmo de samba".

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Las selecciones con más participaciones en la Copa del Mundo

Aunque Brasil lidera, otras potencias del futbol también destacan por su constancia en el torneo.

En segundo lugar aparece Alemania, que suma 20 participaciones en la Copa del Mundo. El conjunto alemán, considerado uno de los más exitosos en la historia del futbol, llegará al Mundial 2026 con su participación 21, y como uno de los equipos más regulares del certamen.

El tercer puesto lo ocupa Italia, con 18 apariciones mundialistas. Sin embargo, la selección "Azzurra" vive un momento complicado, ya que no logró clasificar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, por lo que buscará evitar una tercera ausencia al hilo si logra superar el repechaje europeo.

En la cuarta posición se encuentra Argentina, también con 18 participaciones en Copas del Mundo. La Albiceleste, actual campeona tras conquistar el título en Qatar 2022, continúa siendo una de las selecciones más influyentes del futbol internacional.

El Top 5 lo completa la Selección Mexicana, que acumula 17 participaciones mundialistas y mantiene una de las presencias más constantes en el torneo.

México en el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, México no solo participará en el torneo, sino que también será uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

El Tri formará parte del Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Playoff 4 de la UEFA, que podría salir entre Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte.

Además, la Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo, ya que disputará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá ante el conjunto sudafricano.

