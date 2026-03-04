Este miércoles 4 de marzo, el proceso de transferencia de los derechos del Atlas presenta avances significativos. La gestión encabezada por Grupo Orlegi se encuentra en una fase de transición, donde el empresario José Miguel Bejos, actual propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, se posiciona como el aspirante con mayores posibilidades de concretar la adquisición de la franquicia tapatía, mediante consorcios y accionistas.

Desde España, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, confirmó la existencia de negociaciones activas. El directivo señaló que la gestión del equipo fue planteada bajo un esquema de temporalidad que ha cumplido siete años, periodo en el que se obtuvieron dos títulos de liga y se desarrolló infraestructura deportiva como la Academia AGA. Irarragorri detalló que el proceso se realiza a través de un banco de inversión estadounidense y que existen entre tres y cuatro grupos interesados en la operación.

Respecto a la figura de José Miguel Bejos, Irarragorri admitió que es una de las partes involucradas en el proceso. "Conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario. Son una de las partes que están en el proceso, no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano", declaró el directivo. Asimismo, indicó que la venta de Atlas permitirá una reconformación de recursos dentro de su organización, lo que facilitará mantener la inversión en otros activos como el Real Sporting de Gijón.

¿Por qué Grupo Orlegi busca vender a Atlas?

La salida de Grupo Orlegi de la institución rojinegra responde también a los lineamientos establecidos por la Liga MX para reducir la multipropiedad en el futbol mexicano. Aunque las pláticas con el grupo encabezado por Bejos y posibles socios estadounidenses presentan un progreso considerable, la transferencia no es inmediata.

Más allá de que el empresario y Grupo Orlegi logren un acuerdo comercial definitivo en las próximas semanas, el siguiente paso administrativo consiste en la presentación del expediente ante la Asamblea de Dueños de la Liga MX. Esta instancia es la responsable de auditar la procedencia de los recursos y aprobar formalmente la sustitución de la afiliación para que el nuevo grupo tome el control operativo. Se estima que, de cumplirse con todos los requisitos regulatorios, la venta oficial y el cambio de administración se concreten durante el próximo verano, previo al inicio del siguiente ciclo futbolístico.

OF