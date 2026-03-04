Harry Maguire del Manchester United es condenado a prisión

Este miércoles 4 de marzo, el defensor central del Manchester United y la selección inglesa Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia por los altercados que protagonizó en 2020.

Los hechos por los que se ha juzgado a Maguire ocurrieron en agosto de 2020, cuando el jugador se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar y fue acusado de agredir, intentar sobornar y resistirse a ser detenido por la policía. En principio, fue condenado ese mismo año a 21 meses y diez días de prisión suspendida, pero la apelación le permitió que se repitiera el juicio, quedando la primera condena "anulada".

El segundo juicio fue pospuesto en cuatro ocasiones, hasta que este miércoles un tribunal griego de la isla de Syros le ha declarado culpable de los tres cargos y el jugador del Manchester United ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida que no tendrá que cumplir si no reincide en el futuro.

El equipo legal del futbolista planea apelar la decisión, ya que el jugador siempre ha negado todos los cargos.

Maguire no ha estado presente en Grecia durante el juicio y se espera que el futbolista pueda participar este miércoles en el partido de su equipo contra el Newcastle United en la Premier League.

En agosto de 2020, Maguire concedió una entrevista con la BBC para hablar de lo ocurrido y dijo que no tenía que pedir disculpas porque no sentía que había hecho nada mal.

"Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad".

Según la versión que dio Maguire en su momento, él se encontraba de vacaciones junto a su prometida, la hermana de esta y algunos amigos más cuando, al tratar de volver a casa después de estar en un bar, varios hombres empezaron a molestarles, lo que les motivó a marcharse de ahí en un minibus que habían alquilado y que conducía un chófer.

Tras conducir unos pocos minutos, unos hombres les rodearon y les obligaron a salir del coche, lo que hizo pensar al futbolista que les estaban secuestrando y a resistirse a ello.

"Nos pusieron de rodillas, con nuestras manos en el airea y nos empezaron a golpear. Me pusieron una esposa, golpeándome en las piernas y gritándome que mi carrera se había acabado. En ese momento pensé que no podían ser policías, así que traté de huir. Por eso dicen que me resistí y que les agredí, pero no hubo puñetazos. No pensaba que fueran la policía".

Según la policía griega, esta versión no es cierta y esta alega que tanto Maguire como su hermano les insultaron y les agredieron físicamente.

