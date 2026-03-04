Este miércoles 4 de marzo se llevarán a cabo cuatro partidos de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. En juegos paralelos agendados para las 19 y las 21 horas, el día de hoy terminará la actividad de la "jornada doble" a la espera de la reanudación del certamen el viernes 6 de marzo.

Los cuatro duelos tienen su interés. En Puebla, Tigres buscará escalar posiciones en la Tabla General aprovechando la caída de los Pumas. Al mismo tiempo, Rayados estrenará técnico con la intención de salir de la mala racha y sacudirse la presión con una victoria. Para ello deberá vencer a los Gallos Blancos del Querétaro. Posteriormente, Atlas recibe a Xolos de Tijuana con la tarea de sacudirse la última derrota y refrendar su fortaleza en el Estadio Jalisco. Al mismo tiempo, América deberá vencer a Juárez para evitar que la presión siga creciendo sobre los dirigidos por Jardine.

Entonces, la Liga MX tendrá cuatro horas de actividad continua de futbol mexicano. Sin embargo, los espectadores deberán elegir uno de los dos duelos simultáneos si quieren poner atención completa en el partido. O quizá puedan disponer de varios dispositivos a la vez para mantenerse informados del minuto a minuto.

Sea como fuere, cabe destacar que solo un partido de la jornada del día de hoy va por TV abierta. Se trata del Puebla contra Tigres, el cual será transmitido por TV Azteca, aunque también podrá verse con suscripción a través de Fox One.

El resto de transmisiones queda de la siguiente manera:

Monterrey vs Querétaro - ViX Premium / Layvtime YouTube

América vs FC Juárez - ViX Premium / Layvtime YouTube

Atlas vs Tijuana - ViX Premium / Layvtime YouTube

OB