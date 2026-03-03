La Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 ofrece un cruce entre rojinegros de la Liga MX, ya que se verán las caras Atlas y Xolos. El conjunto rojinegro apunta a reafirmar su sitio en posiciones de Liguilla, mientras los fronterizos quieren recortar distancia y meterse en la pelea por la clasificación. El partido se celebrará este miércoles y aquí encontrarás el horario y la transmisión para verlo EN VIVO.

Atlas ocupa la séptima posición con 13 puntos tras ocho jornadas, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Aunque mantiene lugar en zona de privilegio, su diferencia de goles negativa refleja irregularidad que podría costarle terreno si no corrige.

Xolos, por su parte, se ubica en el puesto 11 con 9 unidades, con una campaña en la que los empates lo mantienen en la parte media sin lograr despegar hacia la zona alta.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Xolos de la J9 - Liga MX

Este miércoles 4 de marzo, Atlas recibirá a Xolos en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, por la J9 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible mediante streaming. También podrás seguir el minuto a minuto y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 4 de febrero, 21:00 horas

Miércoles 4 de febrero, 21:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara

Jalisco, Guadalajara Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

