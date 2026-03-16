A menos de tres meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, el llamado “virus FIFA” y la intensidad del calendario en Europa y América ya han comenzado a cobrar víctimas . Para varios futbolistas de selecciones clasificadas, el sueño de disputar el torneo más importante del futbol se ha transformado en una pesadilla marcada por quirófanos, rehabilitaciones y la tristeza de que deberán ver el torneo desde casa.

La selección de Selección mexicana, uno de los anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, ha sido una de las más golpeadas por las lesiones en este inicio de 2026. El golpe más reciente fue el del portero Luis Ángel Malagón. El guardameta del América, quien se perfilaba como titular para el técnico Javier Aguirre, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles a principios de marzo durante un duelo de la Concacaf Champions Cup. Con un tiempo estimado de recuperación cercano a ocho meses, su participación en el Mundial quedó descartada.

A esta baja se suma la del mediocampista Marcel Ruiz, figura del Deportivo Toluca Fútbol Club, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior que lo margina definitivamente de la justa.

La lista de bajas en el Tri es preocupante. El defensor Jesús Orozco Chiquete quedó fuera tras una severa lesión de tobillo que requiere un largo proceso de recuperación. También aparece el mediocampista Luis Chávez, quien continúa intentando recuperar ritmo competitivo tras una rotura de ligamentos sufrida en 2025, pero los tiempos médicos y la falta de actividad lo tienen prácticamente descartado.

El lateral Rodrigo Huescas, actualmente en el F.C. Copenhagen, también sufrió una rotura de ligamento cruzado en octubre pasado. Aunque su recuperación avanza, no alcanzará el nivel físico óptimo para competir en junio.

Bajas globales: estrellas que no brillarán

El panorama internacional tampoco es alentador. Varias selecciones candidatas al título ya saben que no podrán contar con algunas de sus figuras más importantes .

En la Selección de futbol de Brasil, el delantero Rodrygo Goes sufrió una grave rotura de ligamento cruzado y meniscos en la rodilla derecha durante marzo. El atacante del Real Madrid representa, hasta ahora, una de las ausencias más pesadas rumbo al Mundial.

España también pierde talento joven. El delantero Samu Aghehowa, revelación del FC Porto y considerado una de las apuestas ofensivas del técnico Luis de la Fuente, sufrió una rotura de ligamento cruzado en febrero que lo dejó fuera del torneo.

La campeona del mundo, la Selección de futbol de Argentina, también llega con bajas sensibles. El joven mediapunta Valentín Carboni sufrió una rotura de ligamentos durante un entrenamiento, mientras que el defensor Juan Foyth fue operado del tendón de Aquiles, por lo que ambos quedaron descartados para la lista final.

En Europa, la Selección de fútbol de Inglaterra no contará con el talento de Jack Grealish. El mediocampista del Manchester City sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo a principios de año, lesión que requirió cirugía y lo dejó fuera del resto de la temporada y del Mundial.

Por su parte, la Selección de futbol de Japón también perdió a su capitán. Takumi Minamino, jugador del AS Monaco FC, sufrió una rotura ligamentaria durante un partido de la Ligue 1, lo que terminó con cualquier posibilidad de verlo en la cita mundialista.

Un toque de historia: la maldición antes del Mundial

Las lesiones que dejan a futbolistas fuera de un Mundial no son un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, varios casos se han vuelto emblemáticos por lo dramático o inesperado de su desenlace .

En México, uno de los más recordados es el de Alberto Onofre antes del torneo de Copa Mundial de México 1970. Considerado uno de los mejores mediocampistas del país, se fracturó tibia y peroné durante un entrenamiento apenas cuatro días antes de la inauguración en el Estadio Azteca.

Décadas después, otro golpe duro fue el del legendario defensor Claudio Suárez, quien se fracturó el peroné meses antes de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. A pesar de intentar una recuperación acelerada, el técnico Javier Aguirre decidió no arriesgarlo.

Más reciente fue el caso del mediocampista Luis Montes, quien sufrió una fractura de tibia y peroné durante un amistoso previo al Mundial Brasil 2014, en una jugada que conmocionó al futbol mexicano.

En el escenario internacional también hay historias dolorosas. El alemán Marco Reus se perdió la Copa Mundial de 2014 tras lesionarse el tobillo en el último amistoso previo al torneo, quedándose sin la posibilidad de celebrar el título con la Selección de futbol de Alemania.

Ese mismo año, el colombiano Radamel Falcao quedó fuera por una rotura del ligamento cruzado mientras jugaba con el AS Monaco FC, privando a Colombia de su máximo referente ofensivo.

Y quizás uno de los casos más insólitos fue el del portero español Santiago Cañizares antes del Mundial de 2002. Un frasco de colonia cayó en el baño de su habitación y, al intentar detenerlo con el pie, se cortó un tendón que lo dejó fuera del torneo.

SV