NBA votará por expansión de la liga a 32 equipos

La próxima semana, se espera que en la NBA tengan una votación dentro de la junta de dueños y representantes de los equipos , para decidir por el futuro de la liga con una posible ampliación de 30 a 32 equipos, con destinos fijos en Seattle y Las Vegas y la meta de que se integren para la temporada 2028-2029.

Seattle ya tuvo una franquicia en la liga, los Supersonics desde 1967 hasta 2008 antes de mudarse y cambiar su nombre al Thunder de Oklahoma City . Para Las Vegas sería su primer franquicia en la NBA pero no son ajenos al basquetbol, al contar con las Aces en la WNBA desde 2018. La ciudad en la última década ha aumentado su oferta deportiva, con los Knights de la NHL en 2017, el traslado de los Raiders de la NFL en 2020 y los Atléticos de la MLB están en trámites para poder finalizar su mudanza.

Se estima que las propuestas ronden los siete y diez mil millones de dólares para que el futuro dueño tome las riendas de la organización, aunque ese techo parece alto considerando que ese fue el precio que pagó recientemente Mark Walter a la familia Buss por los Lakers de Los Ángeles.

La llegada de estos dos equipos en esas ciudades obligaría a un reacomodo para equilibrar las conferencias a 16 . Los Timberwolves de Minnesota, Grizzlies de Memphis y Pelicans de Nueva Orleans son los candidatos naturales a cambiar de aires, al ser los equipos más cercanos al lado Este en el país.

SV