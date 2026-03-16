Venezuela escribió una página dorada en su historia al convertirse en el segundo finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de remontar y vencer 4-2 a Italia en un duelo cargado de tensión, dramatismo y emociones de principio a fin en el LoanDepot Park.

La novena sudamericana volvió a dar una muestra de carácter, paciencia y temple, cualidades que han marcado su camino en el torneo. Sin embargo, el inicio del compromiso no fue sencillo.

Italia golpeó primero en el segundo inning, aprovechando el descontrol del abridor Keider Montero, quien perdió la zona de strike y llenó las bases. Tras conceder su tercer pasaporte consecutivo, los europeos anotaron la carrera de caballito, encendiendo las alarmas en el dugout venezolano.

La situación obligó a mover temprano el bullpen, con Ricardo Sánchez relevando a Montero. No obstante, el daño continuó con Dante Nori conectando un roletazo que, aunque terminó en el segundo out, permitió que Jac Caglianone cruzara el plato para duplicar la ventaja.

Venezuela tardó, pero reaccionó . Fue en el cuarto episodio cuando despertó la ofensiva gracias a un jonrón solitario de Eugenio Suárez, batazo que cambió la tónica del encuentro y devolvió la confianza a la vinotinto.

Con la amenaza latente, el mánager italiano Francisco Cervelli apostó por una carta fuerte al llamar antes de tiempo a su pitcher estrella, Michael Lorenzen, quien originalmente estaba proyectado como abridor para una posible final. Aunque el derecho logró contener momentáneamente a la ofensiva venezolana, no pudo concretar la misión.

El punto de quiebre llegó en el séptimo inning. Tres imparables consecutivos de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez desataron el ataque decisivo que le dio la vuelta al marcador, silenciando a una Italia que había llegado invicta y como la gran sorpresa de la competencia.

Antes de eso, el pitcheo venezolano también vivió un momento clave: en la parte baja del sexto capítulo, Italia llenó las bases, pero Ángel Zerpa mostró sangre fría para salir del apuro sin permitir carreras.

Ya en la recta final, Daniel Palencia se encargó de cerrar la puerta con autoridad, retirando los últimos tres outs y sellando el histórico pase a la final.

Será la primera vez que Venezuela dispute el juego por el título, superando su mejor actuación previa, un tercer lugar en 2009. Ahora, l a vinotinto buscará coronar su hazaña este martes 17 de marzo cuando enfrente a Estados Unidos en el LoanDepot Park a las 18:00 horas , en busca de un campeonato inédito.

SV