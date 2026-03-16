Estados Unidos y Venezuela protagonizarán una final inédita en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 . El duelo promete emociones al límite entre dos selecciones que tuvieron que sufrir en el camino antes de instalarse en la disputa por el título que se definirá en Miami.

El conjunto de las barras y las estrellas no tuvo un recorrido fácil. Durante la fase de grupos, estuvo cerca de la eliminación, terminando con récord de 3-1 y viéndose favorecido con el resultado entre Italia y México para avanzar como segundo del Grupo B.

A partir de ahí, el equipo estadounidense mostró su capacidad para responder en momentos de presión, primero superando a Canadá en cuartos de final y después imponiéndose en un cerrado duelo ante República Dominicana en semifinales, resultado que le aseguró su presencia en su tercera final consecutiva.

Por su parte, Venezuela también avanzó entre dudas y poca credibilidad. La vinotinto terminó como segunda de su grupo y sin la etiqueta de favorita. No obstante, su verdadero nivel apareció en la fase decisiva, donde firmó dos remontadas de alto impacto. Primero dejó fuera al campeón defensor Japón y posteriormente eliminó a una Italia invicta.

El camino de ambos equipos refleja resiliencia y carácter , ingredientes que ahora los colocan frente a frente por primera vez en una final del certamen y en un enfrentamiento que no estaba presupuestado para decidir al campeón.

En cuanto al historial, Estados Unidos tiene una ligera ventaja con tres victorias en cinco enfrentamientos dentro del Clásico Mundial. Uno de los antecedentes más recientes y significativos se dio en 2023, cuando los estadounidenses eliminaron a Venezuela en cuartos de final antes de avanzar hasta el juego por el campeonato.

Ahora, el contexto es distinto. Estados Unidos buscará su segundo título, tras el conseguido en 2017; mientras que, Venezuela intentará conquistar el primer campeonato de su historia, superando ya su mejor actuación previa, un tercer lugar obtenido en 2009.

SV