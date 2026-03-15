La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin tras un fin de semana con nueve encuentros disputados en distintas sedes del país, resultados que mantienen cerrada la pelea por los primeros puestos del torneo.La actividad comenzó el viernes 13 de marzo con dos empates: Puebla igualó frente a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que Juárez y Monterrey también dividieron unidades en un duelo disputado.El sábado se jugaron cinco compromisos, entre los que destacó la victoria de 3-0 de Chivas sobre Santos Laguna. Asimismo, Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizaron un empate en Ciudad Universitaria, en un encuentro que mantiene la creciente rivalidad entre ambas aficiones. Otro duelo llamativo fue la igualada entre Deportivo Toluca y Atlas, resultado que permite a los Diablos Rojos mantenerse en la lucha por la parte alta de la tabla.La fecha concluyó el domingo 15 de marzo con dos encuentros más: Tigres se enfrentó a Querétaro, mientras que América midió fuerzas con Mazatlán, cerrando así la actividad de la undécima fecha del campeonato.SV