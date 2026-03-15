La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin tras un fin de semana con nueve encuentros disputados en distintas sedes del país , resultados que mantienen cerrada la pelea por los primeros puestos del torneo.

La actividad comenzó el viernes 13 de marzo con dos empates: Puebla igualó frente a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que Juárez y Monterrey también dividieron unidades en un duelo disputado.

El sábado se jugaron cinco compromisos , entre los que destacó la victoria de 3-0 de Chivas sobre Santos Laguna. Asimismo, Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizaron un empate en Ciudad Universitaria, en un encuentro que mantiene la creciente rivalidad entre ambas aficiones. Otro duelo llamativo fue la igualada entre Deportivo Toluca y Atlas, resultado que permite a los Diablos Rojos mantenerse en la lucha por la parte alta de la tabla.

La fecha concluyó el domingo 15 de marzo con dos encuentros más: Tigres se enfrentó a Querétaro, mientras que América midió fuerzas con Mazatlán, cerrando así la actividad de la undécima fecha del campeonato.

Así queda la tabla general tras la Jornada 11

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 26 2 Toluca 25 3 Chivas 24 4 Pachuca 21 5 Pumas 20 6 Tigres 17 7 América 17 8 Atlas 17 9 Monterrey 14 10 Xolos 12 11 Puebla 12 12 Atlético San Luis 11 13 Juárez 11 14 Necaxa 10 15 León 10 16 Mazatlán 10 17 Querétaro 7 18 Santos 5

SV