Rayadas imponen condiciones y hunden al Atlas en el Jalisco

La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil dejó claro que la brecha entre la cima y la parte baja de la tabla es cada vez más profunda. En un duelo de contrastes marcado por la eficacia regiomontana, las Rayadas de Monterrey se llevaron una contundente victoria de 0-3 sobre unas Rojinegras del Atlas que no encuentran el rumbo en este certamen .

Desde el silbatazo inicial, la balanza se inclinó para la visita. Apenas al minuto 3, Nicole Pérez aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador, un golpe psicológico del que las tapatías nunca pudieron recuperarse del todo. A pesar de los intentos de las locales por equilibrar el trámite en el mediocampo, la jerarquía de las dirigidas por Amelia Valverde terminó por imponerse en el cierre del encuentro.

El asedio de Monterrey dio frutos definitivos en la recta final. Al 75', la experimentada Christina Burkenroad apareció con su olfato goleador habitual para poner el 0-2 que liquidaba cualquier esperanza rojinegra. Finalmente, al 86', Marcela Restrepo cerró la pinza para firmar la goleada y sellar tres puntos de oro que mantienen a Rayadas en la cima absoluta con 32 unidades.

La otra cara de la moneda es el Atlas Femenil. El proyecto de Juan Pablo "Pato" Alfaro parece haberse estancado en una crisis de resultados alarmante . Con esta derrota, la Academia se queda con apenas 8 puntos, sumida en los últimos puestos de la clasificación y con un funcionamiento que genera más dudas que certezas entre su afición. Mientras Monterrey vuela directo a la Liguilla como la gran favorita, el Atlas se queda sin margen de error, con el tiempo agotándose para rescatar una temporada que luce cada vez más oscura.

SV