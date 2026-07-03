Mundial 2026: la curiosa razón por la que los futbolistas cortan sus calcetas

Si has visto partidos del Mundial 2026 y notaste que varios jugadores llevan agujeros en las pantorrillas de sus calcetas, no eres el único. Aunque muchos creen que se trata de un truco para correr más rápido o evitar lesiones, la evidencia científica cuenta una historia muy distinta.

Las calcetas con agujeros se han vuelto una imagen habitual en el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, una práctica ha llamado la atención de aficionados y usuarios de redes sociales: numerosos futbolistas saltan al terreno de juego con agujeros en la parte de la pantorrilla de sus calcetas.

La escena se ha repetido en distintos encuentros del torneo y ha generado toda clase de teorías sobre una posible ventaja competitiva. Sin embargo, esta costumbre no nació en la actual Copa Mundial de la FIFA.

Desde hace más de una década, futbolistas profesionales ya utilizaban esta modificación en competiciones como la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y otros torneos internacionales. A pesar de su creciente popularidad, hasta ahora no existen estudios científicos que demuestren que cortar las calcetas mejore el rendimiento deportivo.

¿Por qué los jugadores deciden cortar sus calcetas?

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Las calcetas utilizadas en el futbol profesional están diseñadas para ajustarse firmemente a la pierna.

Su función principal es mantener las espinilleras en su lugar, ofrecer soporte al tobillo, al arco del pie y a la pantorrilla, además de reducir el movimiento del pie dentro del calzado para brindar mayor estabilidad durante el juego.

Para fabricar estas prendas se emplean materiales como poliéster, nylon y elastano, fibras sintéticas que ofrecen elasticidad, resistencia y ayudan a controlar la humedad. No obstante, algunos futbolistas consideran que la compresión de estas calcetas resulta excesiva, especialmente durante partidos de alta intensidad.

Varios jugadores han explicado que sienten presión, hormigueo o entumecimiento en la pantorrilla conforme avanza el encuentro. Por ello, realizan pequeños cortes en esa zona con la intención de disminuir la sensación de tensión y sentirse más cómodos al correr.

La biomecánica explica por qué aparece esa sensación

Cada vez que un futbolista acelera, cambia de dirección o realiza un sprint, el músculo más grande de la pantorrilla se contrae y aumenta temporalmente de volumen para generar la fuerza necesaria para el movimiento. Ese proceso ocurre miles de veces durante un partido.

Cuando la calceta ejerce una compresión constante, algunos deportistas perciben una mayor presión conforme el músculo se expande repetidamente. Esa sensación de restricción lleva a muchos jugadores a realizar agujeros en la tela con la esperanza de liberar parte de esa tensión.

La ciencia aún no encuentra beneficios comprobados

Aunque la práctica se ha popularizado en el futbol profesional, especialistas en medicina deportiva y recuperación física coinciden en que actualmente no existe evidencia científica que demuestre que cortar las calcetas reduzca el riesgo de lesiones, prevenga calambres o mejore el desempeño físico.

Por el contrario, buena parte de las investigaciones sobre prendas de compresión concluye que, cuando están correctamente diseñadas y ajustadas, pueden ayudar a disminuir la inflamación muscular después de esfuerzos intensos.

Esto significa que hacer agujeros en las calcetas no ha demostrado aportar un beneficio fisiológico medible.

Entonces, ¿por qué tantos futbolistas siguen haciéndolo? La respuesta podría encontrarse más en la mente que en los músculos.

Diversos especialistas consideran que el fenómeno está relacionado con la percepción de comodidad del jugador. En el deporte de alto rendimiento, sentirse cómodo con el equipamiento puede aumentar la confianza durante la competencia. Si un futbolista percibe que una prenda limita sus movimientos, modificarla puede hacer que experimente una sensación de mayor libertad, aunque objetivamente su rendimiento permanezca igual.

Los expertos comparan este comportamiento con otros rituales habituales entre atletas profesionales: acciones que fortalecen la confianza personal, aunque no siempre produzcan un efecto físico demostrable.

Las reglas sí permiten modificar las calcetas

Otro aspecto importante es que las Reglas de Juego de la FIFA no prohíben realizar cortes en las calcetas.

La única condición es que el equipamiento continúe siendo seguro y que las espinilleras permanezcan correctamente cubiertas durante todo el partido.

A diferencia de otras prendas del uniforme, como la camiseta, las calcetas pueden modificarse sin infringir el reglamento, siempre que no representen un riesgo para el jugador o sus rivales.

Un fenómeno que sigue creciendo pese a la falta de evidencia

Por ahora, las calcetas con agujeros seguirán formando parte del paisaje del futbol profesional.

Aunque la ciencia no ha encontrado pruebas de que otorguen una ventaja competitiva, tampoco niega que algunos jugadores realmente perciban una mayor comodidad al utilizarlas de esa manera.

La explicación más aceptada apunta a un efecto principalmente psicológico: cuando un futbolista siente que su equipamiento es más cómodo, también puede competir con mayor confianza. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que confirme que cortar las calcetas permita correr más rápido, reducir el cansancio o disminuir el riesgo de lesiones.

En otras palabras, se trata de una práctica basada en la experiencia personal de cada deportista más que en beneficios demostrados por la investigación científica, razón por la que continúa despertando curiosidad entre aficionados y especialistas durante el Mundial 2026.

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BB