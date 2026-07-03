La defensa del título entra en una etapa decisiva para Argentina, que este viernes 3 de julio enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Miami, la vigente campeona buscará confirmar su candidatura al bicampeonato frente a una de las grandes revelaciones del certamen.

El conjunto africano, representante del país más pequeño en alcanzar una ronda de eliminación directa con apenas medio millón de habitantes, intentará seguir haciendo historia. Tras las sorpresas que ya dejaron fuera a selecciones como Alemania, la Albiceleste sabe que no hay espacio para la confianza. Si quieres seguir este encuentro, aquí te contamos a qué hora se juega, dónde verlo EN VIVO y todos los detalles del partido.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde?

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, superó la primera fase con un paso perfecto, logrando victorias frente a Argelia, Austria y Jordania. Lionel Messi llega en un momento destacado, liderando la tabla de goleo del torneo junto a Kylian Mbappé con seis anotaciones, alcanzando un registro histórico de 19 goles en Copas del Mundo. Scaloni cuenta con plantel completo tras haber rotado jugadores en su último compromiso ante Jordania, donde Messi ingresó en la segunda mitad para anotar de tiro libre. Además, el astro argentino jugará prácticamente como local, ya que el estadio se encuentra a escasos 20 kilómetros de la sede del Inter Miami, y se espera el respaldo de los más de 50 mil argentinos que residen en el área.

Por su parte, Cabo Verde avanzó como segunda de su grupo tras conseguir empates frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita La figura indiscutible del equipo ha sido el guardameta Josimar José Évora Dias, conocido como 'Vozinha', quien a sus 40 años fue fundamental para mantener el arco en cero ante los españoles y sumar puntos ante dos campeonas del mundo. Su desempeño lo ha convertido en un héroe nacional, pasando de 200 mil a más de 17 millones de seguidores en redes sociales. El misticismo del duelo es tal que el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, anunció su intención de regalarle a Messi una camiseta de la selección africana.

Dónde ver EN VIVO el partido Argentina vs Cabo Verde - 16avos de Final del Mundial 2026

Miami será la sede del enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio a las 16:00 horas , con un boleto a los octavos de final en juego.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones del partido a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, con diversas opciones para no perderse ningún detalle del compromiso.

Fecha y hora: Viernes 3 de julio de 2026, 16:00 horas

Viernes 3 de julio de 2026, 16:00 horas Estadio: Miami Stadium, Miami, Florida

Miami Stadium, Miami, Florida Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitao Brito 'Bubista'.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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