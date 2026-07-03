Kansas City será el escenario de un duelo decisivo entre Colombia y Ghana este viernes 3 de julio, cuando ambas selecciones se enfrenten por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto sudamericano parte como favorito, pero enfrente tendrá a un rival decidido a prolongar su participación en el torneo.

Con una importante presencia de aficionados colombianos en las tribunas, el ambiente promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada. El ganador de esta eliminatoria avanzará a la siguiente ronda para enfrentar a Suiza. Si quieres seguir todas las incidencias del partido, aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

¿Cómo llegan Colombia y Ghana?

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo clasificó a esta instancia como líder del Grupo K. Colombia sumó siete unidades tras vencer a Uzbekistán (1-3) y Congo (1-0), y empatar sin goles ante la escuadra de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo. Para este compromiso, se espera el regreso al once titular del lateral derecho Daniel Muñoz, quien registra dos anotaciones en el torneo y es una de las figuras del certamen, así como la posible incorporación de Johan Mojica por la banda izquierda. La principal incógnita en la alineación cafetalera es la elección del centrodelantero, posición disputada entre Luis Javier Suárez y Jhon Andrés Córdoba.

Por su parte, Ghana accedió a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros del certamen. El conjunto africano, ubicado en el Grupo L, tuvo un rendimiento de mayor a menor: debutó con un triunfo por 1-0 sobre Panamá, empató 0-0 frente a Inglaterra y cayó 2-1 ante Croacia. El encuentro tiene un matiz particular en el banquillo ghanés, ocupado por el portugués Carlos Queiroz, quien dirigió a la selección colombiana entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, por lo que conoce perfectamente a los futbolistas rivales. En cuanto a su alineación, se perfila la titularidad de Antoine Semenyo, lo que relegaría nuevamente al banquillo al atacante del Athletico Bilbao, Iñaki Williams, quien no sumó minutos en el primer juego, disputó 66 en el segundo y se quedó entre los suplentes en el tercero.

Dónde ver EN VIVO el partido Colombia vs Ghana - 16avos de Final del Mundial 2026

El Kansas City Stadium abrirá sus puertas este viernes 3 de julio para recibir el duelo entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:30 horas y definirá al equipo que avanzará a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir todas las acciones del compromiso en vivo de manera exclusiva a través de una plataforma de streaming.

Fecha y hora: Viernes 3 de julio de 2026, 19:30 horas

Viernes 3 de julio de 2026, 19:30 horas Estadio: Kansas City Stadium, Kansas City

Kansas City Stadium, Kansas City Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez o Jhon Córdoba. Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF