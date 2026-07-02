Cada justa mundialista deja elementos imborrables en la cultura popular, desde canciones hasta mascotas, pero el Mundial 2026 ha regalado a la afición mexicana algo mucho más poderoso: un cambio de mentalidad encapsulado en una simple pregunta.

Hoy en día, es imposible navegar por las redes sociales sin encontrarse con el famoso: "¿Y si sí?" , la frase que ha devuelto la ilusión a millones de seguidores del futbol en México.

De la resignación a la esperanza viral

En los meses previos a la Copa del Mundo, el ambiente general alrededor de la Selección Mexicana estaba marcado por el escepticismo y las críticas. Ante los habituales comentarios fatalistas y el miedo al eterno fracaso en las rondas de eliminación directa, un grupo de aficionados comenzó a responder a sus detractores con una frase corta pero contundente: "¿Y si sí?".

La premisa era sencilla: ¿Qué tal si esta vez es diferente? ¿Qué tal si, contra todo pronóstico, México logra romper sus propios fantasmas? Lo que empezó como una réplica tímida y medio en broma, rápidamente mutó en un escudo de "fe ciega" para los seguidores más optimistas.

¿Pero de dónde salió?

La versión más famosa del origen de la frase se remonta al entonces director técnico de Pumas, Efraín Juárez.

Durante la Liguilla del Clausura 2026, el estratega respondió a una pregunta sobre las posibilidades que tenía su equipo, justamente con esta frase: “¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”.

Esta respuesta que fue dada por el director técnico de Pumas en una entrevista con TUDN se hizo rápidamente viral en redes sociales y en canales deportivos nacionales y cuando llegó el inicio del Mundial 2026 en el país, esta frase tomó un nuevo significado con el cual, millones de mexicanos se permiten soñar.

El peso del "quinto partido" y más allá

En el fondo, el "¿Y si sí?" es el reflejo de la resiliencia del aficionado mexicano. Es la ilusión colectiva de ver al equipo superar por fin la barrera de los octavos de final y trascender en el torneo más importante del mundo, disputado en gran parte en territorio nacional.

Mientras el balón siga rodando en este Mundial 2026, México ha decidido soñar con la victoria. Nadie sabe con certeza hasta dónde llegará el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional, pero la afición ya dictó su sentencia: se vale soñar, porque... ¿y si sí México?

NG