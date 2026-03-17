Un sinfín de empresas europeas podrían estar incorporando, sin saberlo, a empleados que no son quienes aparentan ser. Bajo el perfil de profesionales cibernéticos excelsos, se esconderían operativos vinculados a la hermética Corea del Norte.

De acuerdo con un testimonio del 11 de agosto de 2025 publicado por la BBC, el gobierno norcoreano encubre, desde comienzos de la pandemia del COVID-19, a supuestos trabajadores que migran a los gigantes tecnológicos de Occidente con el propósito de acceder a sus sistemas corporativos, robar información, plantar malwares y generar ingresos.

Aunque parezca una distopía, este tipo de infiltración no es nueva. En Estados Unidos ya se había detectado un patrón similar: supuestos especialistas en tecnología que, en realidad, formaban parte de redes organizadas desde Pyongyang.

¿Cómo se manejan los supuestos agentes encubiertos de Corea del Norte?

Según un artículo publicado en el medio británico Financial Times, “‘Fake workers’ from North Korea use AI to exploit European companies”; la estrategia de Corea del Norte parte de construir perfiles que luzcan legítimos en plataformas como Linkedin mediante datos apócrifos pero comprobables. El gobierno puede considerar pagar a personas reales para crear una cadena de recomendaciones sobre estos mismos perfiles.

Una vez que los agentes logran ser contratados, el objetivo va más allá del dinero. En algunos casos, consiguen acceder a los equipos de trabajo enviados por la empresa y operan desde ubicaciones remotas, cumpliendo con sus tareas mientras extraen información sensible.

Expertos en ciberseguridad indican que esta práctica podría estar extendiéndose al continente europeo gracias a la aparición de infraestructuras diseñadas para simular presencia local, lo que permitiría al operativo norcoreano trabajar como si estuvieran físicamente en el país.

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AO

