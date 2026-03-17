Alrededor de 45 millones de personas adicionales podrían enfrentar hambre en el mundo —sumándose a los 319 millones que ya la padecen— si el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se extiende hasta junio, advirtió Carl Skau, director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos.

El organismo, considerado el principal brazo logístico humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, ha resentido directamente las consecuencias de la guerra. Desde que inició el conflicto, sus operaciones se han encarecido en un 18 por ciento, debido tanto a retrasos en la entrega de ayuda como al aumento de costos provocado por el alza en los precios del combustible.

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En este contexto, el aumento del precio de los alimentos se da prácticamente por descontado.

"Es posible que nuestro abastecimiento y nuestras cadenas de suministro se encuentren realmente al borde de la crisis más grave desde la covid y la guerra de Ucrania en 2022", alertó Skau.

En el caso de Afganistán, ejemplificó, la cadena de suministro se ha visto interrumpida porque realizar entregas a través de Irán o de Pakistán (país con el que mantiene un conflicto armado) se ha vuelto imposible.

"Estamos tardando más en entregar por el mar y nuestros costes se han incrementado en el estrecho de Ormuz", apuntó, en relación a este paso marítimo esencial para las exploraciones energéticas de los países del golfo Pérsico, pero también para el suministro global del 25 % de fertilizantes, producto indispensable para la producción agrícola de numerosos países pobres.

Esta escasez puede afectar rápidamente a los países de África subsahariana que se encuentran en la temporada de cultivo y en particular a Somalia y Kenia, que dependen de los fertilizantes importados de los países del Golfo, explicó Skau.

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El "número dos" del organismo apuntó que una reducción en la disponibilidad de fertilizantes puede provocar malas cosechas y más gastos para los agricultores.

En este contexto, millones de familias sin acceso estable a alimentos, en particular en países de África y Asia dependientes de las importaciones, podrían sufrir gravemente.

Skau recordó que el 75 por ciento de personas con inseguridad alimentaria la sufren por conflictos armados y desastres naturales o eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.

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NA