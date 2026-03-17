El Clausura 2026 de la Liga MX ya comenzó a cobrar factura en los banquillos, y León fue el primer equipo en quedarse sin técnico. Tras la derrota por 0-3 ante Xolos de Tijuana el pasado fin de semana, el mexicano Ignacio "Nacho" Ambriz decidió poner fin a su segunda etapa con La Fiera, una decisión que él mismo informó en conferencia de prensa al término del partido.

La salida del entrenador generó incertidumbre sobre quién tomaría el control del equipo esmeralda, de cara al partido pendiente de la Jornada 9 ante Chivas y, sobre todo, por el final de la fase regular del certamen. Sin embargo, de acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la directiva de León ya tendría acuerdo con un exjugador del futbol mexicano: Javier Gandolfi estaría cerca de asumir la dirección técnica.

El exdefensa argentino, que en su etapa como jugador formó parte de Xolos de Tijuana, cuenta con experiencia tanto dentro como fuera de la cancha. Durante ese tiempo, fue pieza clave en el título conseguido por el club fronterizo en el año 2012 bajo la dirección de Antonio "El Turco" Mohamed. Después inició su carrera como entrenador, acumulando experiencia en equipos como Independiente del Valle, en Ecuador, y Atlético Nacional, en Colombia.

Si bien no hay nada oficial hasta el momento, se dice que se espera que Gandolfi tome las riendas con el objetivo de recuperar el rumbo del equipo en el torneo, aunque también mencionan reportes de algunos medios que su debut sería después del duelo en Guadalajara.

¿Cuándo juegan Chivas y León?

En medio de los rumores que colocan a Javier Gandolfi como nuevo técnico del equipo, León se alista para enfrentar a Chivas en el partido pendiente de la J9. El duelo se disputará este miércoles 18 de marzo en el Estadio AKRON en Guadalajara.

Dicho partido no se jugó en su fecha original debido a un evento especial en el inmueble tapatío, ya que fue sede de la Copa de Leyendas, un partido de exhibición entre exjugadores del Barcelona y Real Madrid que se disputó en esas fechas.

El equipo del Bajío se medirá con unas Chivas en mejor momento, ya que el conjunto jalisciense está ubicado en la parte alta de la Tabla General con 24 puntos. Por su parte, León atraviesa una situación complicada, con apenas 10 unidades, lo que lo obliga a sumar de inmediato si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación.

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