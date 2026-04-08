Hugo Sánchez, una de las figuras más representativas del futbol mexicano para el mundo, reveló en una reciente aparición en televisión que le habría hecho una significativa corrección a la técnica de remate de Armando "Hormiga" González, la misma que habría tenido un buen resultado en el partido de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La figura del balompié declaró que coincidió en un vuelo con el recién llegado de la Major League Soccer (MLS) Brian Gutiérrez y con Armando González con destino a Guadalajara desde Chicago, Estados Unidos. Dijo que tuvo la oportunidad de hablar con ambos y fue en ese momento que abordó a la "Hormiga" para hacerle una importante corrección en su técnica de remate de cabeza .

"[L]e dije 'oye, ese remate que tuviste con la selección y que remataste y giraste, yo te sugiero ---te lo digo por experiencia--- que no pierdas de vista la pelota. Entonces, si viene, coloca tu cuerpo de tal manera que pegues de frente a donde quieras dirigirla'. [...] Me dio un gusto tremendo, no porque le haya metido un gol a Pumas, sino que hizo caso a lo que le había sugerido ", relató.

Te compartimos el momento del gol en el encuentro contra los universitarios del pasado domingo 5 de abril en la J13.

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La "Hormiga" podría ser bicampeón de goleo en el torneo actual

Armando González atraviesa un momento goleador que ilusiona a toda la afición rojiblanca, ya que está muy cerca de conseguir el primer bicampeonato de goleo en la historia del club.

En el Apertura 2025, la "Hormiga" firmó una campaña sobresaliente al proclamarse campeón de goleo con 12 tantos, compartiendo el reconocimiento con Paulinho y Joao Pedro. Hoy ya suma nuevamente 12 anotaciones en lo que va del torneo actual.

A lo largo de su historia, Chivas ha contado con siete campeones de goleo, pero ninguno ha logrado repetir la distinción en torneos consecutivos . Esto dimensiona lo que está en juego para González: una marca única que podría perdurar por décadas, especialmente considerando que figuras históricas como Omar Bravo y Salvador Reyes tampoco pudieron alcanzarla.

Lo que está en juego para Armando González no es solo un reconocimiento individual, sino la posibilidad de escribir su nombre en la historia del Guadalajara con un logro sin precedentes .

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