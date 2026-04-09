El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa más crítica y este viernes 10 de abril, el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla abrirá sus puertas para el enfrentamiento Puebla vs León. Con el margen de error reducido a cero en esta Jornada 14 (J14), ambas escuadras saltarán al terreno de juego con la obligación de sumar tres puntos que los mantengan con vida en la lucha por un boleto a la Liguilla.

¿Cómo llegan Puebla y León a este partido?

La Franja del Puebla se presenta ante su afición con la urgencia de revertir una campaña de altibajos. Ubicados en la decimoquinta posición de la Tabla General con 13 unidades, los camoteros vienen de rescatar un empate 1-1 frente a FC Juárez. Aunque sus posibilidades matemáticas siguen latentes, el equipo poblano necesita hacer valer su localía y mostrar mayor solidez defensiva si aspira a colarse entre los ocho mejores del campeonato.

Por su parte, los Esmeraldas de León aterrizan en la Angelópolis con un envión anímico importante. La Fiera ocupa el undécimo peldaño con 16 puntos y llega tras conseguir una valiosa victoria por 2-0 ante los Rojinegros del Atlas. Este triunfo les ha devuelto la confianza y los ha puesto a tiro de piedra de la zona de clasificación directa. Sabiendo que en este certamen no habrá formato de Play-In debido a la premura por el Mundial 2026, los del Bajío entienden que una victoria como visitantes es innegociable para sus aspiraciones.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs León de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este encuentro que levanta el telón de la jornada de viernes, el partido contará con diversas opciones de transmisión en televisión abierta y por streaming.

Fecha y hora: Viernes 10 de abril, 19:00 horas

Viernes 10 de abril, 19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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