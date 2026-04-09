Estadio Azteca tendrá astronómico precio de estacionamiento para el América vs. Cruz Azul

América y Cruz Azul vuelven al Estadio Azteca el sábado 11 de abril después de casi dos años de ausencia para disputar su juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX. La fiesta está garantizada, pero los precios han despertado críticas entre los aficionados.

La reapertura del "Coloso de Santa Úrsula" el pasado 28 de marzo no resultó como se esperaba, pues el empate 0-0 entre las selecciones de México y Portugal dejó insatisfechos a los fanáticos, que además esperaban ver a Cristiano Ronaldo en la cancha.

Ahora toca el turno de la Liga MX. No podría haber mejor encuentro: un "Clásico Joven" que encuentra al Cruz Azul peleando por los primeros lugares de la tabla y al América en la lucha por mantenerse en zona de liguilla.

Ver el duelo en directo no será barato:

Cabeceras (zonas 400, 500 y 600 Sur y Norte): 683 pesos (agotados)

Zona media (400 lateral): 1,025 pesos (agotados)

Cabeceras intermedias (300 Preferente): 1,594 pesos (agotados)

Detrás de porterías (100 norte y sur): 2,050 pesos

Zona 300 Lateral A y B: 2,278 pesos

Zona 100 Plus: 2,278 pesos

(A partir de aquí, las zonas incluyen bebidas y alimentos)

Palcos Club: 3,645 pesos

Terraza INTER.MX sin suite: 5,696 pesos

Premium B Super Seats: 6,835 pesos

Premium A Tunnel Club: 7,974 pesos

Premium A Chairman's Club (la nueva zona exclusiva del Estadio Banorte donde los aficionados pueden ver a los jugadores acceder al campo): 9,113 pesos. En esta zona, los alimentos y bebidas están incluidos en el boleto.

Terraza INTER.MX Suite: 9,113 pesos por boleto

Los elevados precios causaron polémica, y a ello se sumó el costo del estacionamiento, que será de 1,139.20 pesos. Será gratis sólo para dueños de palcos.

Las Águilas sólo han ganado uno de sus últimos cinco partidos. SUN/Archivo

Como llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven

Las Águilas atraviesan una mala racha que las ha ido relegando en la tabla general de la Liga MX y pone en riesgo su continuidad en la Concachampions.

Si se toman en cuenta sus cinco juegos más recientes, su última victoria fue contra Mazatlán (2-0) el 16 de marzo. Después empató (1-1) con Philadelphia Union, perdió (1-0) con Pumas, empató (1-1) con Santos y luego 0-0 con Nashville.

Cruz Azul, por su parte, tampoco ha lucido en sus últimos cinco partidos, en los que acumula tres empates y dos derrotas, la más reciente el doloroso 3-0 ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Antes perdió (2-1) con Pachuca, empató (1-1) con Mazatlán y Monterrey, y registró otro empate (2-2) con Pumas.

Alineaciones probables del América vs. Cruz Azul

América

Malagón; Cáceres, Araújo, Lichnovsky, Calderón; Jonathan dos Santos, Fidalgo, Zendejas; Valdés, Henry Martín, Martín. El técnico André Jardine podría apostar por la experiencia de dos Santos en el mediocampo tras el discreto empate ante Nashville.

Cruz Azul

Corona; Sánchez, Domínguez, Iturbide, Rotondi; Rodríguez, Montoya, Rivero; Giménez, Sepúlveda, Antuna. Martín Anselmi buscaría recuperar la confianza de sus jugadores después de la dura derrota en Los Ángeles, con posibles cambios en la zaga central.

