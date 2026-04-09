El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa de definición y la Jornada 14 (J14) presenta un enfrentamiento de alta tensión en la frontera norte del país. Este viernes 10 de abril, Juárez le hace los honores a Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, en un compromiso donde ambos clubes se juegan gran parte de su futuro en el certamen.

Con el margen de error prácticamente agotado, tanto Bravos como Xolos están obligados a sumar las tres unidades para mantenerse con vida en la pelea por los puestos de clasificación. La estrecha diferencia de puntos en la zona media de la Tabla General convierte este partido en un duelo directo, donde el vencedor dará un paso firme hacia la Liguilla, mientras que el perdedor podría ver seriamente comprometidas sus aspiraciones en esta recta final del campeonato.

¿Cómo llegan Bravos y Xolos a este partido?

El conjunto de Ciudad Juárez se presenta ante su afición con la urgencia de transformar su solidez en victorias. Los Bravos llegan a este compromiso tras registrar una serie de resultados irregulares, siendo el último un 1-1 en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro por el partido pendiente de la J7. Ubicados en la décima posición con 16 unidades, los locales han demostrado ser un equipo complicado en casa, pero necesitan mayor contundencia ofensiva para asegurar su boleto a la siguiente fase.

Por el otro lado, los Xolos de Tijuana aterrizan en territorio chihuahuense con el estado anímico a tope. La escuadra fronteriza viene de conseguir un triunfo de oro por 1-0 frente a los Tigres en la jornada anterior, resultado que les permitió alcanzar los 15 puntos y colocarse en el duodécimo escalón de la clasificación. La jauría buscará aprovechar este impulso para dar un golpe de autoridad como visitante y rebasar a Juárez en la Tabla General.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Tijuana de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este encuentro de la Liga MX, la transmisión contará con diversas opciones tanto en televisión abierta como en plataformas de paga.

Fecha y hora: Viernes 10 de abril, 21:06 horas

Viernes 10 de abril, 21:06 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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