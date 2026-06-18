La Selección Mexicana cumplió con el objetivo. Con una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 y garantizó el primer lugar del Grupo A. Sin embargo, para el técnico nacional, el liderato es apenas un paso dentro de un camino mucho más largo .

México encontró la diferencia gracias a Luis Romo, quien aprovechó un error del guardameta Kim Seung-gyu. El arquero surcoreano intentó quedarse con un balón aéreo, pero dejó la pelota suelta dentro del área y el mediocampista mexicano apareció para empujarla al fondo de las redes y desatar la celebración de más de 45 mil aficionados en el Estadio Guadalajara.

El triunfo permitió al Tricolor llegar a seis puntos y asegurar el liderato de su sector , una situación que no ocurría desde Corea-Japón 2002, precisamente bajo la dirección técnica de Aguirre.

Sin embargo, el “Vasco” evitó caer en triunfalismos durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Aunque reconoció la importancia de avanzar y terminar en la primera posición del grupo, dejó claro que el verdadero objetivo está mucho más adelante.

“Es anecdótico quedar de líder hoy y en 2002. Al final lo que cuenta es el lugar final”, afirmó el estratega.

La referencia no es casual. Hace 24 años, México también terminó como líder de grupo bajo el mando de Aguirre , pero la aventura terminó en los octavos de final tras caer frente a Estados Unidos. Una experiencia que el técnico no ha olvidado y que utiliza como recordatorio para mantener la perspectiva.

Más allá del resultado ante Corea del Sur, Aguirre destacó la necesidad de seguir creciendo conforme avance el torneo. El entrenador considera que el equipo aún tiene aspectos por mejorar y que la clasificación no debe interpretarse como una meta cumplida, sino como el inicio de una etapa más exigente.

“La FIFA hoy nos pone en el lugar 13, pero queremos mejorar, meternos entre los 10 mejores del mundo”, señaló.

El técnico también señaló que estar jugando en casa es una ventaja y les da comodidad, pero no echa campanas al vuelo .

“El factor México es importante. Jugar en casa no tiene precio, estoy contento por no salir de la CDMX, tenemos un oasis en el CAR. Ojalá podamos seguir ganando y ver hasta donde llegamos”, añadió.

El próximo compromiso de México será ante la selección de Chequia el próximo miércoles 24 de junio.

SV