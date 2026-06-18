Atlas podría estar cerca de realizar su primer movimiento en el mercado de fichajes bajo la administración de Grupo PRODI. Desde Portugal surgieron versiones que colocan al mediocampista Luis Esteves, jugador del Gil Vicente, como una posibilidad para reforzar al conjunto rojinegro de cara al Apertura 2026.

Por ahora no existe una confirmación oficial por parte del club, del futbolista o de la nueva directiva. Sin embargo, diversos reportes de la prensa portuguesa señalan que las negociaciones entre ambas partes habrían avanzado durante los últimos días . El diario deportivo portugués A Bola informó que Atlas estaría dispuesto a realizar una inversión cercana a los seis millones de euros para concretar la operación.

De acuerdo con ese mismo medio, el proyecto deportivo presentado por el club tapatío sería del interés del futbolista, quien analiza la posibilidad de vivir su primera experiencia fuera de Portugal. La publicación señala que el acuerdo podría resolverse en los próximos días, aunque todavía no existe un anuncio formal.

Luis Esteves, de 28 años, se desempeña como mediocampista y viene de una temporada con Gil Vicente en la Primeira Liga portuguesa . Durante los últimos meses se convirtió en uno de los elementos más utilizados por su equipo y fue reconocido en medios lusos por su participación en la generación ofensiva del conjunto de Barcelos.

El jugador pasó por las categorías formativas de Sporting de Portugal, Feirense y Braga antes de desarrollar su carrera profesional en clubes como Sanjoanense, Vitória Guimarães, Nacional y Gil Vicente.

La posible llegada de Esteves se produciría en un momento de cambios para Atlas . Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos, asumió el control del club tras concretarse la venta por parte de Grupo Orlegi, iniciando una nueva etapa en la institución rojinegra.

En caso de concretarse la operación, Luis Esteves se convertiría en el primer refuerzo de la gestión encabezada por los nuevos propietarios, un movimiento que marcaría el inicio de la planeación deportiva rumbo al Apertura 2026.

Mientras tanto, otra de las prioridades de la nueva administración ha sido dar continuidad al proyecto encabezado por Diego Cocca. Diversas fuentes cercanas al club señalan que existe un acuerdo para que el entrenador continúe al frente del equipo, por lo que su permanencia se encuentra definida de cara al siguiente torneo.

Tras finalizar en el sexto lugar durante la campaña anterior y conseguir su clasificación a la liguilla, Atlas trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada . El nombre de Luis Esteves es, por ahora, el que más fuerza ha tomado en el mercado rojinegro, aunque las negociaciones continúan y ninguna de las partes involucradas ha emitido una postura oficial.

Por lo pronto, el posible arribo del mediocampista portugués se mantiene como una versión surgida desde Europa que podría convertirse en el primer capítulo deportivo de la etapa de Grupo PRODI al frente del Atlas.

SV