Luis Romo disfruta de su revancha personal

Reza el adagio que el futbol siempre da revanchas y a Luis Romo le bastaron 50 minutos en el partido entre México y Corea del Sur para encontrar la suya.

Luego de estar en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones previas al duelo contra los asiáticos, ya que dijo que no había presión por ganar y que contemplaba incluso la posibilidad de perder, el mediocampista se vistió de héroe. Con un gol suyo, el Tri selló su segundo triunfo consecutivo en el Mundial 2026 y con ello prácticamente amarrar la clasificación a la siguiente fase del certamen.

Autocrítica y el respaldo del equipo

En zona mixta, el rostro del capitán de Chivas reflejaba alegría, pero sobre todo un alivio profundo. Consciente de que sus palabras habían generado molestias, el autor del triunfo no hizo de lado la autocrítica, pero dejó en claro que sus ganas de trascender fueron la clave para darle la vuelta a su postura previa.

“Fueron muchas emociones, significa que mi mentalidad es fuerte. En esa entrevista a lo mejor mis palabras no fueron las mejores, no sé si fue la presión, pero no sé por qué respondí eso. A final de cuentas sé que mi mentalidad es fuerte, tengo un gran grupo de compañeros que me respalda, somos una familia y no nos pega nada de lo de fuera. El objetivo es no hablar de más, simplemente en la cancha partirnos el alma y dejar todo el ruido a un lado”, confesó.

Un debut soñado tras una larga espera

La noche fue redonda y doblemente especial para el capitán rojiblanco, quien además firmó su primera aparición oficial en una Copa del Mundo. “Toda mi vida lo he soñado. Era mi quinto partido en un Mundial en el que estaba convocado, no había debutado y hoy toca hacerlo. La verdad es que lo he disfrutado mucho, di todo de mí; los sueños los tienes que perseguir y hoy se cumple uno de tantos que tengo”, agregó.

Ambición intacta y conexión total con la afición

Lejos del conformismo por el que se le criticó en la previa, Romo reafirmó la ambición del Tricolor, destacando la conexión lograda con la afición tras dos encuentros. “Nosotros soñamos en grande siempre. Nuestra gente está muy conectada, es lindo ver que desde el calentamiento nos estén apoyando y qué mejor motivación que dejar nuestro nombre ahí en la historia. Espero que podamos cerrar la fase de grupos con tres victorias”.

Finalmente, el héroe de la noche sentenció que este equipo ha soñado con trascender desde los primeros instantes en que se conformó. “Nos la creemos desde que empezamos el día 6 (de mayo), de que íbamos a competir y a trabajar para hacer historia”.

Al final, Romo habló en la cancha, donde más importa, y hoy todo un país celebra su redención.

NG