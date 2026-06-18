Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras el juego de México

La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 dejó a la Selección Mexicana como líder del sector y con su clasificación a los dieciseisavos de final. El triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre llegar a seis puntos y convertirse en el primer equipo clasificado a la fase eliminatoria.

Además de la victoria del Tricolor, la fecha también registró el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, resultado que mantuvo con vida a ambas selecciones de cara a la última jornada, aunque en una posición comprometida.

Con estos resultados, México encabeza el grupo con seis unidades y una diferencia de goles de +3 . Corea del Sur permanece en la segunda posición con tres puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica suman un punto cada uno. Los europeos ocupan el tercer puesto por tener una mejor diferencia de goles que los africanos.

La última jornada será decisiva para definir al segundo clasificado. México cerrará la fase de grupos frente a República Checa, mientras que Corea del Sur se medirá a Sudáfrica.

Tabla del Grupo A

México — 6 puntos (+3) Corea del Sur — 3 puntos (0) República Checa — 1 punto (-1) Sudáfrica — 1 punto (-2)

SV