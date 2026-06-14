El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, programado para este lunes 15 de junio en el Estadio Los Ángeles a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, promete convertirse en uno de los partidos más observados de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el interés que rodea este compromiso va mucho más allá de lo futbolístico.

La selección iraní hará su debut en el torneo en medio de un contexto geopolítico complejo que ha puesto a prueba su participación desde mucho antes de que comenzara a rodar el balón. Las tensiones diplomáticas y militares entre Irán y Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen, han generado una serie de obstáculos que han acompañado al conjunto asiático durante su preparación para la justa mundialista.

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El camino hacia su presentación en Los Ángeles estuvo marcado por dificultades administrativas y logísticas. Algunos integrantes de la delegación iraní enfrentaron problemas para obtener visas de ingreso, situación que obligó a realizar ajustes de último momento. Además, el combinado asiático tuvo que modificar sus planes de concentración y establecer su centro de operaciones en Tijuana, México, en lugar de territorio estadounidense.

Las restricciones tampoco terminan ahí. Como parte de las medidas implementadas en torno a su participación, Irán deberá abandonar Estados Unidos una vez concluido cada uno de sus compromisos mundialistas, regresando a México el mismo día de sus encuentros. Este escenario ha convertido a la selección iraní en uno de los equipos que afrontan las circunstancias más particulares de toda la Copa del Mundo.

A ello se suma el conflicto bélico que involucra a Irán y Estados Unidos, una situación que inevitablemente ha trasladado la atención mediática hacia aspectos ajenos al deporte. Aunque un eventual anuncio de paz o de reducción de tensiones podría modificar el panorama durante las próximas horas, por ahora persiste la incertidumbre sobre el ambiente que rodeará los encuentros de la escuadra iraní.

Mientras tanto, en el terreno de juego, Irán llega con argumentos para ilusionarse. El conjunto asiático arriba a la Copa del Mundo en un buen momento futbolístico tras conseguir tres victorias en sus últimos cuatro compromisos de preparación. Su única derrota en ese periodo se produjo frente a Nigeria.

Con experiencia internacional y una base consolidada de jugadores que han competido juntos durante varios años, los iraníes buscarán aprovechar ese impulso para dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria por primera vez en su historia, pese a tener seis actuaciones previas en Copas del Mundo.

Enfrente estará una selección de Nueva Zelanda que regresa al escenario mundialista después de una larga ausencia. Los oceánicos disputarán apenas su tercer Mundial, luego de sus participaciones en España 1982 y Sudáfrica 2010.

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Precisamente en territorio sudafricano dejaron una de las historias más curiosas de aquella edición. Nueva Zelanda fue eliminada en la fase de grupos sin conocer la derrota, al registrar tres empates. Sin embargo, la falta de triunfos le impidió avanzar a la siguiente instancia.

Dieciséis años después, los neozelandeses vuelven al máximo escaparate del futbol internacional con la ilusión de conseguir una victoria inédita que les permita superar lo realizado en sus anteriores participaciones.

No obstante, los resultados recientes no invitan al optimismo. Durante el último año apenas han conseguido una victoria, mientras que acumulan nueve derrotas y un empate. Además, sus dos últimos partidos amistosos terminaron con derrotas frente a Inglaterra por 1-0 y Haití por 4-0, evidenciando problemas tanto defensivos como ofensivos.

Más allá de los antecedentes y el momento de cada selección, el duelo tendrá un ingrediente adicional: será la primera vez que Irán y Nueva Zelanda se enfrenten en un partido oficial de selecciones mayores. Sin registros previos entre ambos países, el encuentro en Los Ángeles inaugurará una rivalidad inédita en la historia de las Copas del Mundo.

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NA