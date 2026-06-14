La actividad del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 comenzará este lunes 15 de junio con el enfrentamiento entre Bélgica y Egipto en el Lumen Field de Seattle, Washington. El encuentro está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y representa el debut de ambas selecciones en un sector que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, enfocado en dejar atrás Qatar 2022

Para Bélgica, el torneo llega con el objetivo de dejar atrás lo ocurrido en Qatar 2022. Hace cuatro años, el conjunto europeo quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar por detrás de Marruecos y Croacia. Aquella eliminación marcó el cierre de una etapa para un equipo que durante varios años fue considerado uno de los principales protagonistas del futbol internacional.

Ahora, bajo la dirección técnica de Rudi García, los belgas buscan iniciar una nueva etapa apoyados en futbolistas como Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana, Youri Tielemans y Dodi Lukebakio, además de elementos con experiencia internacional que permanecen en la convocatoria. Bélgica llega al Mundial después de una preparación positiva, en la que registró victorias sobre Croacia, Estados Unidos, Túnez y Liechtenstein, además de un empate frente a México.

El cuerpo técnico también ha puesto atención en las condiciones climáticas del torneo. Durante los días previos al debut, la selección belga realizó trabajos específicos para adaptarse a las temperaturas que podría enfrentar durante la competencia.

Egipto, una de las selecciones con más títulos en la Copa Africana

Del otro lado aparece Egipto, una de las selecciones con más títulos en la Copa Africana de Naciones y que regresa a una Copa del Mundo después de no clasificar a Qatar 2022. La escuadra africana disputará apenas su cuarta participación mundialista y buscará conseguir la primera victoria de su historia en el torneo, luego de acumular siete partidos sin triunfo entre sus anteriores apariciones.

La principal referencia del equipo es Mohamed Salah, quien llega como capitán y líder ofensivo. El delantero compartirá responsabilidades en ataque con Omar Marmoush, mientras que jugadores como Mahmoud Trezeguet, Zizo y Emam Ashour forman parte de la base que intentará competir por uno de los lugares disponibles para la siguiente ronda.

Los resultados recientes muestran a un conjunto egipcio capaz de competir ante rivales de distintos continentes. En sus últimos compromisos registró victorias sobre Rusia y Arabia Saudita, un empate ante España y una derrota frente a Brasil. Además, los africanos conservan un antecedente favorable frente a Bélgica, al imponerse 2-1 en el amistoso disputado antes del Mundial de Qatar 2022.

El historial entre ambas selecciones favorece a Egipto, que suma tres victorias por una de Bélgica y no registra empates. Sin embargo, el contexto mundialista presenta un escenario distinto, con dos equipos que buscan iniciar con puntos un grupo que podría definirse por detalles.

Bélgica intentará confirmar su condición de candidato dentro del sector, mientras que Egipto buscará dar un paso importante hacia una clasificación histórica. El resultado de este partido podría influir de manera directa en el desarrollo del Grupo G desde la primera jornada.

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AS