F1 llega al GP de Mónaco con Antonelli al frente del campeonato

La Fórmula 1 entra este fin de semana en una de las etapas más importantes de su calendario con la disputa del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026 y primera parada de la gira europea que comprende diez carreras consecutivas en el continente.

El trazado urbano de Montecarlo volverá a ser escenario de uno de los fines de semana más esperados del campeonato . Con sus 3.337 kilómetros de longitud y 78 vueltas programadas para el domingo, el circuito representa uno de los mayores desafíos para los pilotos debido a la cercanía de los muros, las curvas de baja velocidad y las escasas oportunidades de adelantamiento.

Las características del circuito han provocado que la clasificación tome una relevancia especial. En Mónaco, la posición de salida suele tener un peso determinante en el resultado final, ya que adelantar en carrera resulta complicado. Por ello, la sesión del sábado aparece como uno de los momentos clave del fin de semana.

Además, la cita monegasca llega en un momento importante para la nueva era técnica de la Fórmula 1 . Tras las dudas expresadas por varios pilotos sobre el comportamiento de los monoplazas 2026 en clasificación, el trazado de Montecarlo podría ofrecer una referencia más clara debido a la menor dependencia de las rectas largas y a las constantes frenadas que permiten recuperar energía durante la vuelta.

En el plano deportivo, la atención está puesta en Mercedes y en el líder del campeonato, Kimi Antonelli. El italiano de 19 años llega a Mónaco tras encadenar cuatro victorias consecutivas y acumula una ventaja de 43 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell. Mercedes también encabeza el Campeonato de Constructores después de ganar las cinco carreras disputadas hasta ahora.

Otro de los focos estará sobre el local Charles Leclerc , quien afronta la carrera de casa tras anunciar la renovación de su contrato con Scuderia Ferrari. El monegasco buscará aprovechar las características del circuito para acercarse a los Mercedes y poner fin a la racha de Antonelli.

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y concluirá el domingo con la carrera programada para las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Para la afición mexicana también habrá atención sobre Sergio Pérez. El tapatío afrontará su primera participación en Mónaco con el nuevo equipo Cadillac, escudería debutante en la categoría. Aunque la estructura estadounidense no ha logrado ubicarse en los primeros puestos durante el inicio de temporada, Pérez considera que las características del circuito pueden abrir oportunidades distintas para equipos que buscan sumar puntos. El mexicano ya sabe lo que es ganar en las calles de Montecarlo y espera aprovechar su experiencia en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

Actividad del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

FP1: 5:30 am

FP2: 9:00 am

Sábado 6 de junio

FP3: 4:30 am

Qualy: 8:00 am

Domingo 7 de junio

Carrera: 7:00 am

SV