Premio Princesa de Asturias: Lionel Messi gana el premio a 13 días del Mundial 2026

A solo 13 días de iniciar su sexto Mundial 2026, Lionel Messi suma un hito histórico que trasciende las canchas. El astro argentino ganó hoy el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, celebrando su genialidad y su impacto social. Un reconocimiento que consagra su legado humano.

El anuncio oficial se realizó este miércoles en la ciudad de Oviedo, España, despertando el interés de la prensa internacional. El jurado encargado de la concesión del premio reconoció al capitán de la Selección Argentina no solo por sus innegables logros con el balón, sino por su profunda dimensión social.

Según el acta oficial leída al mediodía, los especialistas destacaron su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" a lo largo de los años. Sin embargo, el peso definitivo de la decisión también recayó en su "formidable y continuada labor solidaria" fuera de los estadios de fútbol.

Esta loable labor humanitaria se refleja en su esfuerzo constante para promover el acceso a la educación en los sectores más vulnerables. Además, el jurado valoró enormemente su dedicación al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos a través de sus múltiples iniciativas benéficas.

El premio subraya de manera contundente que el impacto de un atleta de élite no termina cuando el árbitro pita el final del partido. Por el contrario, su figura se agiganta cuando utiliza su plataforma global para generar un cambio positivo y tangible en la sociedad actual.

¿Quiénes decidieron otorgarle este prestigioso premio?

La candidatura del talentoso jugador fue propuesta originalmente por David González Alonso, una figura respetada en el ámbito deportivo español. Él es el actual presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, quien vio en el futbolista un ejemplo integral a seguir para las nuevas generaciones.

El jurado responsable de la elección final estuvo presidido por la reconocida y laureada nadadora española Teresa Perales. Cabe destacar que Perales también fue galardonada con este mismo y prestigioso premio en la edición del año 2021, lo que le otorga una perspectiva única sobre el mérito requerido.

En las intensas deliberaciones llevadas a cabo, el perfil del astro argentino se impuso a otras veintiséis candidaturas de altísimo nivel competitivo. Estas propuestas provenían de una docena de nacionalidades diferentes, lo que subraya la magnitud global y la extrema competitividad de este reconocimiento internacional.

El acta del jurado también resaltó que el jugador sudamericano se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento. Se hizo un especial hincapié en su constancia inquebrantable, su humildad característica y su firme compromiso con el desarrollo del juego colectivo.

El contexto actual: A las puertas del esperado Mundial 2026

La sorpresiva y alegre noticia llega en un momento de máxima concentración y expectativa para el experimentado jugador sudamericano. Actualmente, se encuentra instalado en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, entrenando arduamente junto al resto del plantel nacional argentino.

El equipo, dirigido estratégicamente por el técnico Lionel Scaloni, trabaja intensamente todos los días con un objetivo claro y ambicioso: revalidar el título. La meta principal es defender la corona conquistada en Qatar 2022 durante esta nueva e inédita cita organizada conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el transcurso de esta inminente y emocionante Copa del Mundo, el legendario delantero cumplirá 39 años de edad. Este torneo marcará su sexta participación mundialista oficial, un récord absoluto que agiganta aún más su figura mítica en la historia grande del fútbol mundial.

Sus compañeros de equipo celebraron efusivamente la noticia en la concentración, demostrando una vez más la fuerte unión del grupo. Este envión anímico supone un impulso extra de motivación y alegría a menos de dos semanas del tan esperado debut mundialista de la selección.

Detalles y curiosidades del Premio Princesa de Asturias

Para comprender a fondo la verdadera importancia de este hito, es fundamental repasar algunos datos históricos sobre el galardón español. Instituidos originalmente en el año 1981, son considerados por la crítica como los premios más prestigiosos y respetados de todo el mundo iberoamericano.

Prestigio internacional: Reconocen la excelencia en diversas áreas, siendo la categoría de Deportes una de las más seguidas y aclamadas por el público.

Reconocen la excelencia en diversas áreas, siendo la categoría de Deportes una de las más seguidas y aclamadas por el público. Incentivo económico: El galardón está dotado con una suma de 50 mil euros, destinados a seguir fomentando las buenas prácticas.

El galardón está dotado con una suma de 50 mil euros, destinados a seguir fomentando las buenas prácticas. Símbolo artístico: Los ganadores reciben una escultura original creada por el legendario artista catalán Joan Miró.

Los ganadores reciben una escultura original creada por el legendario artista catalán Joan Miró. Valores humanos: Se premia no solo el éxito, sino la constancia, la humildad y el compromiso social del deportista.

El reconocimiento otorgado a la estrella argentina no es únicamente simbólico, sino que representa un espaldarazo a su fundación y proyectos solidarios. Los fondos y la visibilidad obtenidos permitirán ampliar el alcance de sus programas de salud y educación infantil en diversas regiones necesitadas.

Además del premio en metálico y el prestigio inherente, la pieza de arte exclusiva que recibe cada galardonado tiene un valor incalculable. La escultura de Joan Miró se ha convertido con el paso de las décadas en un símbolo inconfundible de este honor reservado para unos pocos elegidos.

Con este nuevo y brillante trofeo en sus ya repletas vitrinas, el eterno número diez reafirma que su influencia es verdaderamente imborrable. Ahora, con el aplauso unánime de España y el mundo entero, se prepara enfocado para escribir un nuevo capítulo en su legendaria carrera deportiva.

CT