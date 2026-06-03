El América se encuentra en la búsqueda de un nuevo líder para su proyecto deportivo. Tras anunciarse el fin de la etapa de André Jardine al frente de las Águilas, el nombre de Guillermo Almada ha comenzado a tomar fuerza como el principal candidato para ocupar el banquillo azulcrema de cara al Apertura 2026.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva americanista ya analiza seriamente la posibilidad de incorporar al estratega uruguayo , quien se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos y respetados del futbol mexicano en los últimos años.

Almada ha construido una trayectoria destacada gracias a un estilo de juego ofensivo, intenso y dinámico, además de una reconocida capacidad para desarrollar talento joven. Su trabajo tanto en Santos Laguna como en Pachuca le permitió consolidar equipos competitivos que habitualmente pelearon por los primeros puestos de la Liga MX.

Su paso por los Tuzos fue particularmente exitoso . Bajo su dirección, Pachuca conquistó el título del Apertura 2022 y se mantuvo como uno de los clubes más consistentes del país, impulsando además la proyección de varios futbolistas que posteriormente emigraron al futbol internacional.

La posible llegada de Almada representaría para el América una apuesta por un técnico con amplio conocimiento del entorno mexicano y con una filosofía que históricamente ha encajado con la identidad del club: ser protagonista, apostar por un futbol ofensivo y competir constantemente por los campeonatos.

Aunque la institución aún no ha hecho oficial la designación, las versiones que colocan al entrenador uruguayo en Coapa han cobrado fuerza durante las últimas horas. Incluso, distintas fuentes señalan que las negociaciones avanzan de manera positiva y que podría haber novedades en los próximos días .

De concretarse su llegada, Guillermo Almada asumiría uno de los desafíos más importantes de su carrera, tomando las riendas de un equipo obligado a pelear por títulos en cada competencia que disputa y que buscará mantenerse como una de las principales potencias del futbol mexicano e internacional.

SV