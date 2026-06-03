El delantero de Chivas, Armando González, sigue consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes del futbol mexicano. Tras un semestre sobresaliente con Guadalajara, la Liga MX anunció que la “Hormiga” fue elegida por la afición como Jugador del Torneo del Clausura 2026 .

El atacante rojiblanco se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato gracias a su capacidad goleadora y a su constante protagonismo en el ataque del conjunto tapatío.

Durante el certamen registró 12 goles y una asistencia, cifras que lo mantuvieron entre los máximos anotadores de la competencia y que resultaron fundamentales para que Chivas se mantuviera entre los principales contendientes al título.

A sus 23 años, González atraviesa el mejor momento de su carrera . Desde su debut con el primer equipo en 2024, el canterano ha mostrado una evolución constante que lo llevó a convertirse en el referente ofensivo del Rebaño Sagrado.

Su rendimiento ha sido tan destacado que acumula 24 anotaciones en los últimos dos torneos, números que también lo colocan en la conversación como una de las opciones para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La distinción como Jugador del Torneo representa un reconocimiento al crecimiento y la regularidad que ha mostrado durante las últimas campañas. Además de sus estadísticas, González ha logrado conectar con la afición rojiblanca, que lo ve como uno de los futbolistas llamados a liderar la nueva generación del club.

Sin embargo, la elección no estuvo exenta de polémica . Tras darse a conocer el resultado de la votación, un sector de aficionados manifestó su inconformidad en redes sociales al considerar que otros jugadores también contaban con argumentos suficientes para quedarse con el reconocimiento.

Entre los nombres más mencionados aparecieron Joao Pedro, por su aporte ofensivo durante el torneo; Keylor Navas, por sus actuaciones bajo los tres postes; y Rodolfo Rotondi, quien fue una de las figuras más destacadas de la serie final.

SV