Boletos para Bolivia vs Surinam en Estadio BBVA: precios y dónde comprarlos

El "Gigante de Acero" de Monterrey será el escenario donde estas dos selecciones busquen mantener vivo su sueño mundialista. A continuación, te contamos todos los detalles para asegurar tu lugar en las gradas.

Este jueves 26 de marzo, la ciudad de Monterrey se vestirá de gala para recibir un duelo crucial del Torneo clasificatorio intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de Bolivia se enfrentará a Surinam en la cancha del Estadio BBVA a las 16:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido Bolivia vs Surinam?

Para este encuentro histórico, la FIFA ha establecido precios accesibles con el fin de que la afición regiomontana y los visitantes externos puedan disfrutar del repechaje. Los costos de las entradas se dividen de la siguiente manera:

Precios: Desde los $200 hasta los $300 pesos mexicanos.

Desde los $200 hasta los $300 pesos mexicanos. Equivalencia en dólares: Aproximadamente entre $11.50 y $17.50 dólares

La venta de boletos se realiza de manera oficial y exclusiva a través del portal de la FIFA.

Los aficionados pueden adquirir sus pases en FIFA.com/tickets, te recomendamos tomar tus precauciones y entrar lo más pronto posible al portal, debido a que estos boletos se venden por orden de llegada y están sujetos a disponibilidad.

¿Qué pasará con el ganador del partido en Monterrey?

Este partido es de "vida o muerte" para ambas selecciones. El equipo que resulte ganador de este encuentro en el Estadio BBVA avanzará a la final del cuadro 2, donde enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo, también en Monterrey. El vencedor de esa serie final obtendrá un boleto directo al Mundial 2026 para integrarse al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia busca regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia, mientras que Surinam, reforzado con figuras de ligas europeas, aspira a clasificar por primera vez en su historia.

Detalles del evento

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Jueves 26 de marzo de 2026. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Sede: Estadio BBVA (Estadio Monterrey), Nuevo León.

Estadio BBVA (Estadio Monterrey), Nuevo León. Transmisión: En caso de no poder asistir al estadio, el juego podrá ser visualizado en DAZN, FIFA+, TUDN y ViX Premium.

CT