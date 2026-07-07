Si estás siguiendo el Mundial 2026, conocer cómo funcionan las tarjetas amarillas y rojas puede ayudarte a entender por qué una selección pierde jugadores clave de un partido a otro. Aunque muchos creen que cada amonestación implica una multa, la realidad es diferente.

¿Los equipos pagan multas por tarjetas amarillas y rojas en el Mundial 2026?

Con la llegada del Mundial 2026, una de las dudas más frecuentes entre los aficionados es si las selecciones nacionales deben pagar una multa cada vez que uno de sus jugadores recibe una tarjeta amarilla o una tarjeta roja durante un partido.

La respuesta es no. En el reglamento del torneo organizado por la FIFA, las tarjetas no generan automáticamente una sanción económica para las selecciones participantes. En lugar de ello, las consecuencias son principalmente deportivas y afectan directamente la disponibilidad de los futbolistas para los siguientes encuentros.

Esto significa que una amonestación o expulsión puede modificar la estrategia de un equipo, especialmente en las fases decisivas del campeonato, pero no representa un pago obligatorio por parte de la selección únicamente por haber recibido la tarjeta.

¿Qué consecuencias tienen las tarjetas durante el torneo?

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En el Mundial 2026, las sanciones derivadas de las tarjetas están enfocadas en mantener la disciplina dentro del terreno de juego. Las tarjetas amarillas se acumulan conforme avanza la competencia. Cuando un jugador alcanza el límite establecido por el reglamento, recibe automáticamente una suspensión que le impide disputar el siguiente partido.

Por su parte, una tarjeta roja, ya sea mostrada de forma directa o como consecuencia de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro, provoca la expulsión inmediata del futbolista y, como mínimo, un partido de suspensión. En los casos en que la expulsión sea consecuencia de una conducta considerada grave, como un acto violento o una agresión, la FIFA puede ampliar el castigo a dos o más partidos, dependiendo de la gravedad de la acción.

¿Existen multas económicas para los jugadores?

Aunque el torneo no contempla una multa automática por tarjetas, eso no significa que un futbolista esté completamente exento de una sanción económica. Algunas federaciones nacionales o incluso los clubes donde militan los jugadores establecen reglamentos internos que contemplan multas económicas por determinadas conductas disciplinarias.

Estas sanciones no forman parte del reglamento oficial del Mundial 2026, sino que responden a acuerdos internos o cláusulas contractuales entre los jugadores y las instituciones a las que pertenecen. En otras palabras, si un futbolista recibe una multa económica durante el torneo, esta proviene de su propia organización y no de la FIFA.

¿En qué torneos sí pueden existir multas por tarjetas?

No todas las competencias manejan el mismo sistema disciplinario. A diferencia del Mundial 2026, donde predominan las sanciones deportivas, algunas ligas nacionales y torneos de clubes sí contemplan castigos económicos relacionados con las tarjetas amarillas y rojas.

En diversas competiciones de México y Sudamérica, los reglamentos pueden establecer multas para el jugador, el club o incluso para ambos, dependiendo de las circunstancias de la infracción. Asimismo, en algunas ediciones recientes del Mundial de Clubes se incorporaron sanciones económicas como una medida adicional para incentivar el juego limpio y fortalecer la disciplina dentro del campo.

En estos casos, las multas aparecen especificadas en los reglamentos particulares de cada torneo.

¿Cómo funciona la acumulación de tarjetas amarillas?

CANVA

Uno de los aspectos más importantes del reglamento es la acumulación de tarjetas amarillas. Para evitar que un jugador llegue suspendido a la final únicamente por amonestaciones recibidas en etapas anteriores, las tarjetas se eliminan en momentos específicos del campeonato.

Generalmente, las amonestaciones acumuladas se "limpian" al concluir la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final. Este mecanismo busca mantener el equilibrio competitivo y evitar que sanciones acumuladas desde el inicio del torneo condicionen los encuentros más importantes.

Puntos clave sobre las tarjetas en el Mundial 2026

No existe una multa económica automática para las selecciones por recibir tarjetas amarillas o rojas.

Las consecuencias son deportivas, mediante suspensiones por acumulación o expulsión.

La tarjeta roja implica la expulsión inmediata y al menos un partido de castigo.

La FIFA puede ampliar la suspensión cuando la falta es considerada grave.

Algunas federaciones y clubes aplican multas internas, pero estas no forman parte del reglamento oficial del torneo.

En varias ligas nacionales y torneos de clubes sí existen sanciones económicas contempladas en sus propios reglamentos.

La disciplina sigue siendo un factor determinante

Aunque en el Mundial 2026 las tarjetas no representan un gasto económico automático para las selecciones, sí pueden convertirse en un problema deportivo importante. Perder a un jugador por suspensión en un partido decisivo puede cambiar el desarrollo de una eliminatoria y afectar las aspiraciones de cualquier equipo.

Por ello, además del talento y la estrategia, la disciplina continúa siendo uno de los factores que pueden marcar la diferencia a lo largo de la máxima competencia organizada por la FIFA.

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