Mundial 2026: El emotivo consuelo del Chicharito a la Hormiga González tras la eliminación de México contra Inglaterra

El pitazo final en el Estadio Azteca no solo trajo consigo el fin del sueño mundialista para la Selección Mexicana tras caer 3-2 ante Inglaterra, sino que también dejó imágenes desgarradoras de los jugadores asimilando la eliminación en los Octavos de Final.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el encuentro entre dos generaciones de atacantes formados en las Chivas: Javier "Chicharito" Hernández y Armando "La Hormiga" González.

Las palabras de aliento del máximo goleador

Mientras varios elementos del Tricolor, incluyendo a Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y el propio González, no podían contener las lágrimas en el terreno de juego, el Chicharito bajó desde su posición (actualmente funge como analista de televisión para Estados Unidos durante la justa) y se acercó a la zona de bancas.

Al ver a su excompañero del Rebaño Sagrado visiblemente afectado y llorando, Hernández le extendió la mano y le dedicó unas palabras de apoyo.

De acuerdo con las grabaciones desde la tribuna, el histórico número 14 del Tri le dijo: "Así son las cosas, lástima, duele mucho, cabeza arriba, ve con ellos (tus compañeros)".

El relevo generacional en el ataque

Para la "Hormiga" González, de 23 años, este Mundial representó una experiencia de enorme aprendizaje. A pesar de haber llegado a la convocatoria nacional tras un excelente torneo de liga donde anotó 12 goles y fue subcampeón de goleo, el joven delantero tuvo una participación escasa, sumando apenas 14 minutos en el partido inaugural contra Sudáfrica y quedándose en la banca durante el crucial duelo ante los británicos.

El gesto del Chicharito no pasó desapercibido para la afición, quienes lo interpretaron como un mensaje de respaldo fundamental para una de las jóvenes promesas que ahora tendrá la responsabilidad de levantarse y comenzar a comandar el ataque mexicano en el próximo ciclo mundialista rumbo al 2030.

NG