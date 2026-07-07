Hoy, la Selección Argentina se juega su pase a cuartos del Mundial 2026 ante Egipto. Lo que parecía un duelo táctico más, acaba de encenderse: el cuerpo técnico africano rompió el silencio con una frase que da la vuelta al mundo y calienta la previa. ¿Podrán respaldar sus palabras?

El escenario está perfectamente listo en el imponente Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. A partir de las 10:00 am, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará meterse entre los ocho mejores del torneo, enfrentando a un rival que promete no ponerle las cosas nada fáciles.

Sin embargo, el clima previo tomó una temperatura inesperada en las últimas horas. Ibrahim Hassan, ayudante de campo y hermano del entrenador principal de los Faraones, decidió no guardarse absolutamente nada frente a los micrófonos y lanzó un dardo directo hacia el campamento albiceleste.

El origen de la polémica frase contra Lionel Messi

Durante una entrevista exclusiva con el reconocido canal egipcio Sada al-Balad, el asistente técnico fue consultado sobre el enorme desafío que significa marcar al mejor jugador del mundo. Su respuesta, lejos de mostrar sumisión o respeto excesivo, dejó a todos los televidentes boquiabiertos.

"No vemos a Lionel Messi; le decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", comenzó relatando el integrante del cuerpo técnico, minimizando de manera sorpresiva la figura del astro rosarino y enfocándose netamente en el potencial de sus propios dirigidos.

Pero la declaración que realmente encendió las redes sociales y los principales portales deportivos llegó apenas unos segundos después. "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense", sentenció con una seguridad que asombró a propios y extraños.

Esta desafiante frase, replicada rápidamente por medios internacionales como Infobae, demuestra la enorme confianza que reina en la concentración del conjunto africano. Saben que no llegaron a esta instancia decisiva por mera casualidad y quieren dejarlo muy en claro antes de que ruede el balón.

El camino invicto de los Faraones en el Mundial 2026

Para entender el porqué de tanta seguridad en sus palabras, es estrictamente necesario repasar el camino de Egipto en este Mundial 2026. El equipo africano llega a este cruce en condición de invicto y con la moral por las nubes tras superar escollos muy complejos.

En su debut mundialista, lograron un valioso empate ante Bélgica, luego vencieron a Nueva Zelanda con un gol clave de su máxima estrella, y cerraron la zona de grupos igualando ante Irán. Un desempeño sumamente sólido que los depositó con autoridad en la siguiente ronda.

El verdadero golpe sobre la mesa lo dieron en la primera fase eliminatoria. Tras un durísimo empate 1-1 frente a la selección de Australia en el tiempo reglamentario y la prórroga, lograron imponerse por 4-2 en una dramática y vibrante tanda de penales.

Por su parte, la Selección Argentina llega a este compromiso con un andar casi perfecto, aunque con un último susto que encendió algunas alarmas. Superaron su grupo inicial con victorias contundentes y un fútbol de alto vuelo ante Argelia, Austria y Jordania.

Las claves tácticas del gran choque en Atlanta

No obstante, en los dieciseisavos de final sufrieron muchísimo más de la cuenta. Tuvieron que llegar hasta la agónica prórroga para vencer por 3-2 a la sorprendente escuadra de Cabo Verde, lo que significó un fuerte toque de atención para los vigentes campeones defensores.

Ante este panorama tan parejo, el choque de hoy promete ser verdaderamente electrizante. Para entender por dónde pasará el desarrollo del juego, es fundamental repasar esta lista de puntos clave o tips rápidos que definirán el destino de ambas selecciones:

El factor Salah: El delantero del Liverpool es el alma ofensiva y el líder espiritual de Egipto.

El delantero del Liverpool es el alma ofensiva y el líder espiritual de Egipto. El mediocampo: Marwan Attia y Emam Ashour son los motores inagotables del equipo africano.

Marwan Attia y Emam Ashour son los motores inagotables del equipo africano. La paciencia argentina: Scaloni deberá encontrar los espacios ante una defensa que seguramente se cerrará.

Scaloni deberá encontrar los espacios ante una defensa que seguramente se cerrará. El historial: La última vez que se cruzaron fue en 2008, con un triunfo albiceleste por 2-0.

La estrategia de los Faraones parece estar bastante clara desde la pizarra: ceder la iniciativa del juego, agruparse bien atrás con líneas juntas y salir disparados de contragolpe aprovechando la velocidad supersónica de sus atacantes. Un libreto que conocen y ejecutan a la perfección.

Del otro lado de la vereda, el cuerpo técnico argentino ha tomado debida nota de estas picantes declaraciones. Fieles a su estilo mesurado y profesional, han preferido mantener el perfil bajo, evitando entrar en polémicas y buscando responder únicamente dentro del terreno de juego.

Mientras tanto, los miles de hinchas argentinos que colmarán las gradas en Atlanta ya preparan sus tradicionales cánticos. Saben por experiencia que este tipo de provocaciones externas suelen sacar la mejor y más competitiva versión de sus ídolos cuando la pelota comienza a rodar.

El reloj avanza inexorablemente y la tensión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo. ¿Pesará más la jerarquía indiscutida de los campeones del mundo o la rebeldía de un equipo que se siente respaldado por "26 Messis"? La respuesta definitiva la tendremos en unas pocas horas.

CT